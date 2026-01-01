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2007 Toyota Solara
SE
2007 Toyota Solara
SE
Location
Prilo Occasion
607 Rue Chicoine Bur:120, Vaudreuil-Dorion, QC J7V 9J3
450-369-3013
$7,990
+ taxes & licensing
Actions
Vehicle Details
- Exterior Colour Gris
- Body Style Convertible
- Engine 6-cylinder
- Passengers 5
- Stock # 60217V
- Mileage 221,621 KM
Vehicle Description
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