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2007 Toyota Solara

221,621 KM

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SE

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514-307-0454

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221,621KM
Excellent Condition
VIN 4T1FA38P17U128451

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gris
  • Body Style Convertible
  • Engine 6-cylinder
  • Passengers 5
  • Stock # 60217V
  • Mileage 221,621 KM

Vehicle Description

En tant qu'experts en financement automobile, nous avons la solution, peu importe votre situation. Un simple coup de téléphone et nous vous trouverons le véhicule parfait.

 

 

 

Garantie Moteur et Transmission avec option 1 an disponible à l’achat sur tous les véhicules en inventaire.

 

 

 

Paiements par carte débit et crédit acceptés. Nous acceptons les échanges.

 

 

 

Contactez-moi, SYLVAIN LEFRANCOIS, au 514****968****7070

 

 

 

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