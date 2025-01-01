Menu
En tant qu'experts en financement automobile, nous avons la solution, peu importe votre situation. Un simple coup de téléphone et nous vous trouverons le véhicule parfait.

✅ Garantie Moteur et Transmission avec option 1 an disponible à l'achat sur tous les véhicules en inventaire.

💳 Paiements par carte débit et crédit acceptés. 🔄 Nous acceptons les échanges.

Contactez-moi, Samuel Primeau, au 📞 450-369-3013 🚀

Commerçants de véhicules usagés, à votre service!

2009 Mazda CX-7

165,000 KM

$5,995

+ taxes & licensing
2009 Mazda CX-7

GS

2009 Mazda CX-7

GS

Prilo Occasion

607 Rue Chicoine Bureau 120, Vaudreuil-Dorion, QC J7V 9J3

450-369-3013

$5,995

+ taxes & licensing

Used
165,000KM
VIN JM3ER293190221387

Vehicle Details

  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 165,000 KM

Vehicle Description

En tant qu'experts en financement automobile, nous avons la solution, peu importe votre situation. Un simple coup de téléphone et nous vous trouverons le véhicule parfait.

 

✅ Garantie Moteur et Transmission avec option 1 an disponible à l’achat sur tous les véhicules en inventaire.

 

💳 Paiements par carte débit et crédit acceptés. 🔄 Nous acceptons les échanges.

 

Contactez-moi, Samuel Primeau, au 📞 450****369****3013 🚀

 

Commerçants de véhicules usagés, à votre service!

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Front Head Air Bag

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Rear Bench Seat

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
CD Player
Auxiliary Audio Input

Exterior

Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass
Temporary spare tire

Seating

Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Outlet

Additional Features

Turbocharged

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Prilo Occasion

Prilo Occasion

607 Rue Chicoine Bureau 120, Vaudreuil-Dorion, QC J7V 9J3

$5,995

+ taxes & licensing>

Prilo Occasion

450-369-3013

2009 Mazda CX-7