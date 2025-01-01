2009 Mazda MAZDA3

Menu
Account
Sign In
<p dir=ltr style=line-height: 1.38; text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;><span style=font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;>En tant quexperts en financement automobile, nous avons la solution, peu importe votre situation. Un simple coup de téléphone et nous vous trouverons le véhicule parfait.</span></p><p><strong id=docs-internal-guid-a800d4c0-7fff-ec81-1fbb-e3a73346c03d style=font-weight: normal;> </strong></p><p dir=ltr style=line-height: 1.38; text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;><span style=font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;>✅ Garantie Moteur et Transmission avec option 1 an disponible à l’achat sur tous les véhicules en inventaire.</span></p><p><strong style=font-weight: normal;> </strong></p><p dir=ltr style=line-height: 1.38; text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;><span style=font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;>💳 Paiements par carte débit et crédit acceptés. 🔄 Nous acceptons les échanges.</span></p><p><strong style=font-weight: normal;> </strong></p><p dir=ltr style=line-height: 1.38; text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;><span style=font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;>Contactez-moi, Samuel Primeau, au 📞 450****369****3013 🚀 </span></p><p> </p><p dir=ltr style=line-height: 1.38; text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;><span style=font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;>Commerçants de véhicules usagés, à votre service! </span></p>

2009 Mazda MAZDA3

253,000 KM

Details Description Features

$2,495

+ taxes & licensing
Make it Yours

2009 Mazda MAZDA3

GX

Watch This Vehicle
12974728

2009 Mazda MAZDA3

GX

Location

Prilo Occasion

607 Rue Chicoine Bureau 120, Vaudreuil-Dorion, QC J7V 9J3

450-369-3013

  1. 1758052916725
  2. 1758052917256
  3. 1758052917704
  4. 1758052918134
  5. 1758052918548
  6. 1758052918978
  7. 1758052919422
  8. 1758052919892
Contact Seller

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$2,495

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
253,000KM
Excellent Condition
VIN JM1BK34F891230234

Vehicle Details

  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Doors 4-door
  • Mileage 253,000 KM

Vehicle Description

En tant qu'experts en financement automobile, nous avons la solution, peu importe votre situation. Un simple coup de téléphone et nous vous trouverons le véhicule parfait.

 

✅ Garantie Moteur et Transmission avec option 1 an disponible à l’achat sur tous les véhicules en inventaire.

 

💳 Paiements par carte débit et crédit acceptés. 🔄 Nous acceptons les échanges.

 

Contactez-moi, Samuel Primeau, au 📞 450****369****3013 🚀

 

Commerçants de véhicules usagés, à votre service!

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Rear Window Defrost
Child Safety Locks
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Fog Lights
Temporary spare tire

Interior

Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Rear Bench Seat

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
CD Player
Auxiliary Audio Input

Seating

Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat

Convenience

Power Outlet

Additional Features

Wheel Covers

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Prilo Occasion

Used 2017 Hyundai Elantra GLS for sale in Vaudreuil-Dorion, QC
2017 Hyundai Elantra GLS 144,000 KM $10,990 + tax & lic
Used 2014 Cadillac ATS RWD for sale in Vaudreuil-Dorion, QC
2014 Cadillac ATS RWD 217,000 KM $8,990 + tax & lic
Used 2014 Volkswagen Jetta comfortline for sale in Vaudreuil-Dorion, QC
2014 Volkswagen Jetta comfortline 168,000 KM $7,995 + tax & lic

Email Prilo Occasion

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Prilo Occasion

Prilo Occasion

607 Rue Chicoine Bureau 120, Vaudreuil-Dorion, QC J7V 9J3

Call Dealer

450-369-XXXX

(click to show)

450-369-3013

Quick Links
Directions Website Inventory
$2,495

+ taxes & licensing>

Prilo Occasion

450-369-3013

2009 Mazda MAZDA3