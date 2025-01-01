2010 Ford F-150

Menu
<p dir=ltr style=line-height: 1.38; text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;><span style=font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;>En tant quexperts en financement automobile, nous avons la solution, peu importe votre situation. Un simple coup de téléphone et nous vous trouverons le véhicule parfait.</span></p><p><strong id=docs-internal-guid-a800d4c0-7fff-ec81-1fbb-e3a73346c03d style=font-weight: normal;> </strong></p><p dir=ltr style=line-height: 1.38; text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;><span style=font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;>✅ Garantie Moteur et Transmission avec option 1 an disponible à l’achat sur tous les véhicules en inventaire.</span></p><p><strong style=font-weight: normal;> </strong></p><p dir=ltr style=line-height: 1.38; text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;><span style=font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;>💳 Paiements par carte débit et crédit acceptés. 🔄 Nous acceptons les échanges.</span></p><p><strong style=font-weight: normal;> </strong></p><p dir=ltr style=line-height: 1.38; text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;><span style=font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;>Contactez-moi, Samuel Primeau, au 📞 450****369****3013 🚀 </span></p><p> </p><p dir=ltr style=line-height: 1.38; text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;><span style=font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;>Commerçants de véhicules usagés, à votre service! </span></p>

2010 Ford F-150

148,700 KM

Details Description Features

$9,990

+ taxes & licensing
Make it Yours

2010 Ford F-150

XLT

Watch This Vehicle
13050491

2010 Ford F-150

XLT

Location

Prilo Occasion

607 Rue Chicoine Bureau 120, Vaudreuil-Dorion, QC J7V 9J3

450-369-3013

Contact Seller

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$9,990

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
148,700KM
Excellent Condition
VIN 1FTFX1EV8AFC18864

Vehicle Details

  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Flex Fuel
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 2-door
  • Mileage 148,700 KM

Vehicle Description

Vehicle Features

Packages

Interior

Anti-Lock Brakes
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Rear Bench Seat

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Tow Hooks

Convenience

Power Outlet

Additional Features

Conventional Spare Tire

Email Prilo Occasion

Prilo Occasion

Prilo Occasion

607 Rue Chicoine Bureau 120, Vaudreuil-Dorion, QC J7V 9J3

Call Dealer

450-369-XXXX

(click to show)

450-369-3013

Quick Links
Directions Website Inventory
$9,990

+ taxes & licensing>

Prilo Occasion

450-369-3013

2010 Ford F-150