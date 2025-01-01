2012 Hyundai Accent

Menu
Account
Sign In
<p dir=ltr style=line-height: 1.38; text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;><span style=font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;>En tant quexperts en financement automobile, nous avons la solution, peu importe votre situation. Un simple coup de téléphone et nous vous trouverons le véhicule parfait.</span></p><p><strong id=docs-internal-guid-a800d4c0-7fff-ec81-1fbb-e3a73346c03d style=font-weight: normal;> </strong></p><p dir=ltr style=line-height: 1.38; text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;><span style=font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;>✅ Garantie Moteur et Transmission avec option 1 an disponible à l’achat sur tous les véhicules en inventaire.</span></p><p><strong style=font-weight: normal;> </strong></p><p dir=ltr style=line-height: 1.38; text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;><span style=font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;>💳 Paiements par carte débit et crédit acceptés. 🔄 Nous acceptons les échanges.</span></p><p><strong style=font-weight: normal;> </strong></p><p dir=ltr style=line-height: 1.38; text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;><span style=font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;>Contactez-moi, Samuel Primeau, au 📞 450****369****3013 🚀 </span></p><p> </p><p dir=ltr style=line-height: 1.38; text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;><span style=font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;>Commerçants de véhicules usagés, à votre service! </span></p>

2012 Hyundai Accent

205,000 KM

Details Description Features

$4,295

+ taxes & licensing
Make it Yours

2012 Hyundai Accent

L

Watch This Vehicle
13184891

2012 Hyundai Accent

L

Location

Prilo Occasion

607 Rue Chicoine Bureau 120, Vaudreuil-Dorion, QC J7V 9J3

450-369-3013

  1. 1763404543681
  2. 1763404544166
  3. 1763404544606
  4. 1763404545020
  5. 1763404545442
  6. 1763404545843
  7. 1763404546257
  8. 1763404546663
  9. 1763404547120
Contact Seller

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$4,295

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
205,000KM
Excellent Condition
VIN KMHCT5AE6CU007457

Vehicle Details

  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 205,000 KM

Vehicle Description

En tant qu'experts en financement automobile, nous avons la solution, peu importe votre situation. Un simple coup de téléphone et nous vous trouverons le véhicule parfait.

 

✅ Garantie Moteur et Transmission avec option 1 an disponible à l’achat sur tous les véhicules en inventaire.

 

💳 Paiements par carte débit et crédit acceptés. 🔄 Nous acceptons les échanges.

 

Contactez-moi, Samuel Primeau, au 📞 450****369****3013 🚀

 

Commerçants de véhicules usagés, à votre service!

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Temporary spare tire

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Passenger Air Bag On/Off Switch
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Interior

Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Rear Bench Seat
Cargo shade

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
CD Player
Auxiliary Audio Input

Exterior

Rear Spoiler
Steel Wheels

Seating

Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Power Outlet

Additional Features

Wheel Covers
Transmission Overdrive Switch

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Prilo Occasion

Used 2012 Hyundai Accent L for sale in Vaudreuil-Dorion, QC
2012 Hyundai Accent L 205,000 KM $4,295 + tax & lic
Used 2012 Acura TL w/Tech Pkg for sale in Vaudreuil-Dorion, QC
2012 Acura TL w/Tech Pkg 202,000 KM $8,990 + tax & lic
Used 2017 Ford Escape SE for sale in Vaudreuil-Dorion, QC
2017 Ford Escape SE 148,000 KM $11,990 + tax & lic

Email Prilo Occasion

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Prilo Occasion

Prilo Occasion

607 Rue Chicoine Bureau 120, Vaudreuil-Dorion, QC J7V 9J3

Call Dealer

450-369-XXXX

(click to show)

450-369-3013

Quick Links
Directions Website Inventory
$4,295

+ taxes & licensing>

Prilo Occasion

450-369-3013

2012 Hyundai Accent