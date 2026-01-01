Menu
En tant qu'experts en financement automobile, nous avons la solution, peu importe votre situation. Un simple coup de téléphone et nous vous trouverons le véhicule parfait.

✅ Garantie Moteur et Transmission avec option 1 an disponible à l'achat sur tous les véhicules en inventaire.

💳 Paiements par carte débit et crédit acceptés. 🔄 Nous acceptons les échanges.

Contactez-moi, Samuel Primeau, au 📞 450****369****3013 🚀

Commerçants de véhicules usagés, à votre service!

2013 Chevrolet Silverado 1500

207,000 KM

$8,990

+ taxes & licensing
2013 Chevrolet Silverado 1500

WT

13480780

2013 Chevrolet Silverado 1500

WT

Prilo Occasion

607 Rue Chicoine Bureau 120, Vaudreuil-Dorion, QC J7V 9J3

450-369-3013

$8,990

+ taxes & licensing

Used
207,000KM
VIN 1GCRKPEA7DZ409903

Vehicle Details

  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Flex Fuel
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 2-door
  • Mileage 207,000 KM

Vehicle Description

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Front Disc/Rear Drum Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Interior

Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Rear Reading Lamps
Rear Bench Seat

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Steering Wheel Audio Controls
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input

Exterior

Tow Hooks
Steel Wheels

Comfort

Climate Control

Seating

Split Bench Seat
Pass-Through Rear Seat

Convenience

Power Outlet

Additional Features

Transmission Overdrive Switch
Conventional Spare Tire

Prilo Occasion

Prilo Occasion

607 Rue Chicoine Bureau 120, Vaudreuil-Dorion, QC J7V 9J3

