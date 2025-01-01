2014 Hyundai Veloster

Menu
Account
Sign In
<p dir=ltr style=line-height: 1.38; text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;><span style=font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;>En tant quexperts en financement automobile, nous avons la solution, peu importe votre situation. Un simple coup de téléphone et nous vous trouverons le véhicule parfait.</span></p><p><strong id=docs-internal-guid-a800d4c0-7fff-ec81-1fbb-e3a73346c03d style=font-weight: normal;> </strong></p><p dir=ltr style=line-height: 1.38; text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;><span style=font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;>✅ Garantie Moteur et Transmission avec option 1 an disponible à l’achat sur tous les véhicules en inventaire.</span></p><p><strong style=font-weight: normal;> </strong></p><p dir=ltr style=line-height: 1.38; text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;><span style=font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;>💳 Paiements par carte débit et crédit acceptés. 🔄 Nous acceptons les échanges.</span></p><p><strong style=font-weight: normal;> </strong></p><p dir=ltr style=line-height: 1.38; text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;><span style=font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;>Contactez-moi, Samuel Primeau, au 📞 450****369****3013 🚀</span></p><p> </p><p dir=ltr style=line-height: 1.38; text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;><span style=font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;>Commerçants de véhicules usagés, à votre service! </span></p>

2014 Hyundai Veloster

122,000 KM

Details Description Features

$8,990

+ taxes & licensing
Make it Yours

2014 Hyundai Veloster

w/Tech

Watch This Vehicle
13078180

2014 Hyundai Veloster

w/Tech

Location

Prilo Occasion

607 Rue Chicoine Bureau 120, Vaudreuil-Dorion, QC J7V 9J3

450-369-3013

  1. 1760643545389
  2. 1760643545833
  3. 1760643546259
  4. 1760643546652
  5. 1760643547065
  6. 1760643547485
  7. 1760643547910
  8. 1760643548354
Contact Seller

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$8,990

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
122,000KM
Excellent Condition
VIN KMHTC6AD4EU209259

Vehicle Details

  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 3-door
  • Mileage 122,000 KM

Vehicle Description

En tant qu'experts en financement automobile, nous avons la solution, peu importe votre situation. Un simple coup de téléphone et nous vous trouverons le véhicule parfait.

 

✅ Garantie Moteur et Transmission avec option 1 an disponible à l’achat sur tous les véhicules en inventaire.

 

💳 Paiements par carte débit et crédit acceptés. 🔄 Nous acceptons les échanges.

 

Contactez-moi, Samuel Primeau, au 📞 450****369****3013 🚀

 

Commerçants de véhicules usagés, à votre service!

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Temporary spare tire

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Fog Lights
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Rear Bench Seat
Keyless Start
Cargo shade

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input

Windows

Panoramic Roof

Seating

Pass-Through Rear Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Prilo Occasion

Used 2008 Chevrolet Cobalt Sport for sale in Vaudreuil-Dorion, QC
2008 Chevrolet Cobalt Sport 274,000 KM $1,695 + tax & lic
Used 2014 Mazda CX-5 GX for sale in Vaudreuil-Dorion, QC
2014 Mazda CX-5 GX 213,000 KM $9,995 + tax & lic
Used 2011 Ford F-150 XLT for sale in Vaudreuil-Dorion, QC
2011 Ford F-150 XLT 200,000 KM $8,990 + tax & lic

Email Prilo Occasion

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Prilo Occasion

Prilo Occasion

607 Rue Chicoine Bureau 120, Vaudreuil-Dorion, QC J7V 9J3

Call Dealer

450-369-XXXX

(click to show)

450-369-3013

Quick Links
Directions Website Inventory
$8,990

+ taxes & licensing>

Prilo Occasion

450-369-3013

2014 Hyundai Veloster