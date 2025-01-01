Menu
En tant qu'experts en financement automobile, nous avons la solution, peu importe votre situation. Un simple coup de téléphone et nous vous trouverons le véhicule parfait.

✅ Garantie Moteur et Transmission avec option 1 an disponible à l'achat sur tous les véhicules en inventaire.

💳 Paiements par carte débit et crédit acceptés. 🔄 Nous acceptons les échanges.

Contactez-moi, Samuel Primeau, au 📞 450****369****3013 🚀

Commerçants de véhicules usagés, à votre service!

2014 MINI Cooper

119,000 KM

$7,995

+ taxes & licensing
2014 MINI Cooper

13138357

2014 MINI Cooper

Prilo Occasion

607 Rue Chicoine Bureau 120, Vaudreuil-Dorion, QC J7V 9J3

450-369-3013

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$7,995

+ taxes & licensing

Used
119,000KM
Excellent Condition
VIN WMWXM5C51ET936090

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Doors 2-door
  • Mileage 119,000 KM

Vehicle Description

Vehicle Features

Packages

Interior

Anti-Lock Brakes
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Rear Bench Seat
Keyless Start
Cargo shade

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input

Exterior

Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels

Seating

Pass-Through Rear Seat

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Additional Features

Turbocharged
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

