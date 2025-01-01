2015 Audi Q5

Menu
Account
Sign In
<p dir=ltr style=line-height: 1.38; text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;><span style=font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;>En tant quexperts en financement automobile, nous avons la solution, peu importe votre situation. Un simple coup de téléphone et nous vous trouverons le véhicule parfait.</span></p><p><strong id=docs-internal-guid-a800d4c0-7fff-ec81-1fbb-e3a73346c03d style=font-weight: normal;> </strong></p><p dir=ltr style=line-height: 1.38; text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;><span style=font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;>✅ Garantie Moteur et Transmission avec option 1 an disponible à l’achat sur tous les véhicules en inventaire.</span></p><p><strong style=font-weight: normal;> </strong></p><p dir=ltr style=line-height: 1.38; text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;><span style=font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;>💳 Paiements par carte débit et crédit acceptés. 🔄 Nous acceptons les échanges.</span></p><p><strong style=font-weight: normal;> </strong></p><p dir=ltr style=line-height: 1.38; text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;><span style=font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;>Contactez-moi, Samuel Primeau, au 📞 450****369****3013 🚀 </span></p><p> </p><p dir=ltr style=line-height: 1.38; text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;><span style=font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;>Commerçants de véhicules usagés, à votre service! </span></p>

2015 Audi Q5

149,600 KM

Details Description Features

$12,990

+ taxes & licensing
Make it Yours

2015 Audi Q5

2.0T Progressiv

Watch This Vehicle
13102679

2015 Audi Q5

2.0T Progressiv

Location

Prilo Occasion

607 Rue Chicoine Bureau 120, Vaudreuil-Dorion, QC J7V 9J3

450-369-3013

  1. 1761252671437
  2. 1761252671881
  3. 1761252672281
  4. 1761252672725
  5. 1761252673110
  6. 1761252673535
  7. 1761252673945
  8. 1761252674352
  9. 1761252674786
Contact Seller

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$12,990

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
149,600KM
Excellent Condition
VIN WA1LFCFP9FA082907

Vehicle Details

  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 149,600 KM

Vehicle Description

En tant qu'experts en financement automobile, nous avons la solution, peu importe votre situation. Un simple coup de téléphone et nous vous trouverons le véhicule parfait.

 

✅ Garantie Moteur et Transmission avec option 1 an disponible à l’achat sur tous les véhicules en inventaire.

 

💳 Paiements par carte débit et crédit acceptés. 🔄 Nous acceptons les échanges.

 

Contactez-moi, Samuel Primeau, au 📞 450****369****3013 🚀

 

Commerçants de véhicules usagés, à votre service!

Vehicle Features

Packages

Interior

Anti-Lock Brakes
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Cargo shade

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Fog Lights
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
HID Headlights
Aluminum Wheels
Power Liftgate
Privacy Glass

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Temporary spare tire
Brake Actuated Limited Slip Differential

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
CD Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input

Seating

Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Comfort

Climate Control

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Bluetooth Connection
Headlights-Auto-Leveling

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Prilo Occasion

Used 2015 Audi Q5 2.0T Progressiv for sale in Vaudreuil-Dorion, QC
2015 Audi Q5 2.0T Progressiv 149,600 KM $12,990 + tax & lic
Used 2016 Nissan Rogue SV for sale in Vaudreuil-Dorion, QC
2016 Nissan Rogue SV 147,500 KM $9,990 + tax & lic
Used 2015 Audi Q3 Progressiv for sale in Vaudreuil-Dorion, QC
2015 Audi Q3 Progressiv 161,000 KM $9,990 + tax & lic

Email Prilo Occasion

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Prilo Occasion

Prilo Occasion

607 Rue Chicoine Bureau 120, Vaudreuil-Dorion, QC J7V 9J3

Call Dealer

450-369-XXXX

(click to show)

450-369-3013

Quick Links
Directions Website Inventory
$12,990

+ taxes & licensing>

Prilo Occasion

450-369-3013

2015 Audi Q5