2015 Ford Transit Connect

<p dir=ltr style=line-height: 1.38; text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;><span style=font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;>En tant quexperts en financement automobile, nous avons la solution, peu importe votre situation. Un simple coup de téléphone et nous vous trouverons le véhicule parfait.</span></p><p> </p><p><strong id=docs-internal-guid-a800d4c0-7fff-ec81-1fbb-e3a73346c03d style=font-weight: normal;> </strong></p><p> </p><p dir=ltr style=line-height: 1.38; text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;><span style=font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;>✅ Garantie Moteur et Transmission avec option 1 an disponible à l’achat sur tous les véhicules en inventaire.</span></p><p> </p><p><strong style=font-weight: normal;> </strong></p><p> </p><p dir=ltr style=line-height: 1.38; text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;><span style=font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;>💳 Paiements par carte débit et crédit acceptés. 🔄 Nous acceptons les échanges.</span></p><p> </p><p><strong style=font-weight: normal;> </strong></p><p> </p><p dir=ltr style=line-height: 1.38; text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;><span style=font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;>Contactez-moi, Samuel Primeau, au 📞 450****369****3013 🚀 </span></p><p> </p><p> </p><p> </p><p dir=ltr style=line-height: 1.38; text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;><span style=font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;>Commerçants de véhicules usagés, à votre service! </span></p>

2015 Ford Transit Connect

218,000 KM

$9,990

+ taxes & licensing
2015 Ford Transit Connect

XLT

13474882

2015 Ford Transit Connect

XLT

Prilo Occasion

607 Rue Chicoine Bureau 120, Vaudreuil-Dorion, QC J7V 9J3

450-369-3013

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$9,990

+ taxes & licensing

Used
218,000KM
Excellent Condition
VIN NM0LS7F75F1228516

  • Body Style Minivan / Van
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 218,000 KM

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Fog Lights
Privacy Glass

Power Mirrors
Power Windows

Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror

AM/FM Radio
CD Player
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input

Cloth Seats
Driver Adjustable Lumbar

Variable Speed Intermittent Wipers
Third Passenger Door
Fourth Passenger Door

Transmission w/Dual Shift Mode

Conventional Spare Tire

