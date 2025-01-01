2015 Mercedes-Benz C-Class

Menu
<p dir=ltr style=line-height: 1.38; text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;><span style=font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;>En tant quexperts en financement automobile, nous avons la solution, peu importe votre situation. Un simple coup de téléphone et nous vous trouverons le véhicule parfait.</span></p><p><strong id=docs-internal-guid-a800d4c0-7fff-ec81-1fbb-e3a73346c03d style=font-weight: normal;> </strong></p><p dir=ltr style=line-height: 1.38; text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;><span style=font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;>✅ Garantie Moteur et Transmission avec option 1 an disponible à l’achat sur tous les véhicules en inventaire.</span></p><p><strong style=font-weight: normal;> </strong></p><p dir=ltr style=line-height: 1.38; text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;><span style=font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;>💳 Paiements par carte débit et crédit acceptés. 🔄 Nous acceptons les échanges.</span></p><p><strong style=font-weight: normal;> </strong></p><p dir=ltr style=line-height: 1.38; text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;><span style=font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;>Contactez-moi, Samuel Primeau, au 📞 450****369****3013 🚀 </span></p><p> </p><p dir=ltr style=line-height: 1.38; text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;><span style=font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;>Commerçants de véhicules usagés, à votre service! </span></p>

2015 Mercedes-Benz C-Class

143,000 KM

$18,990

+ taxes & licensing
12857708

Prilo Occasion

607 Rue Chicoine Bureau 120, Vaudreuil-Dorion, QC J7V 9J3

450-369-3013

Certified

This vehicle is Safety Certified.

Used
143,000KM
Excellent Condition
VIN 55SWF6GB1FU052278

  • Exterior Colour Grey
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Stock # 50159
  • Mileage 143,000 KM

En tant qu'experts en financement automobile, nous avons la solution, peu importe votre situation. Un simple coup de téléphone et nous vous trouverons le véhicule parfait.

 

✅ Garantie Moteur et Transmission avec option 1 an disponible à l’achat sur tous les véhicules en inventaire.

 

💳 Paiements par carte débit et crédit acceptés. 🔄 Nous acceptons les échanges.

 

Contactez-moi, Samuel Primeau, au 📞 450****369****3013 🚀

 

Commerçants de véhicules usagés, à votre service!

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Passenger Air Bag On/Off Switch
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Tire Pressure Monitor
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
CD Player
Auxiliary Audio Input

Exterior

Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Temporary spare tire

Comfort

Climate Control

Seating

Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2015 Mercedes-Benz C-Class