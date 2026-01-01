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2015 Subaru Impreza

194,549 KM

Details Description

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2015 Subaru Impreza

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607 Rue Chicoine Bur:120, Vaudreuil-Dorion, QC J7V 9J3

450-369-3013

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  2. 1785248231955
  3. 1785248232442
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194,549KM
Excellent Condition
VIN JF1GJAP69FG009233

Vehicle Details

  • Exterior Colour Noir
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 4-cylinder
  • Passengers 5
  • Mileage 194,549 KM

Vehicle Description

En tant qu'experts en financement automobile, nous avons la solution, peu importe votre situation. Un simple coup de téléphone et nous vous trouverons le véhicule parfait.

 

 

 

✅ Garantie Moteur et Transmission avec option 1 an disponible à l’achat sur tous les véhicules en inventaire.

 

 

 

💳 Paiements par carte débit et crédit acceptés. 🔄 Nous acceptons les échanges.

 

 

 

Contactez-moi, SYLVAIN LEFRANCOIS, au 📞 514*** 968****7070 🚀

 

 

 

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