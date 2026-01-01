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2017 Chevrolet Cruze

146,352 KM

Details Description Features

$9,990

+ taxes & licensing
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2017 Chevrolet Cruze

Premier

Watch This Vehicle
14292974

2017 Chevrolet Cruze

Premier

Location

Prilo Occasion

607 Rue Chicoine Bur:120, Vaudreuil-Dorion, QC J7V 9J3

450-369-3013

  1. 1781733068630
  2. 1781733069149
  3. 1781733069569
  4. 1781733070038
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  6. 1781733070912
  7. 1781733071364
  8. 1781733071847
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  10. 1781733072710
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Certified

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Used
146,352KM
Excellent Condition
VIN 3G1BF6SM0HS574637

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Stock # 60170V
  • Mileage 146,352 KM

Vehicle Description

En tant qu'experts en financement automobile, nous avons la solution, peu importe votre situation. Un simple coup de téléphone et nous vous trouverons le véhicule parfait.

 

 

 

✅ Garantie Moteur et Transmission avec option 1 an disponible à l’achat sur tous les véhicules en inventaire.

 

 

 

💳 Paiements par carte débit et crédit acceptés. 🔄 Nous acceptons les échanges.

 

 

 

Contactez-nous, au 📞 514****307****0454 🚀

 

 

 

Commerçants de véhicules usagés, à votre service!

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Remote Engine Start
Rear Bench Seat
Keyless Start
Cargo shade
WiFi Hotspot

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input

Seating

Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Heated Front Seat(s)

Exterior

Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Temporary spare tire

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Navigation from Telematics
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

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Emplacement de Vaudreuil

607 Rue Chicoine Bur:120, Vaudreuil-Dorion, QC J7V 9J3

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450-369-XXXX

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450-369-3013

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