En tant qu'experts en financement automobile, nous avons la solution, peu importe votre situation. Un simple coup de téléphone et nous vous trouverons le véhicule parfait.

✅ Garantie Moteur et Transmission avec option 1 an disponible à l'achat sur tous les véhicules en inventaire.

💳 Paiements par carte débit et crédit acceptés. 🔄 Nous acceptons les échanges.

Contactez-moi, Samuel Primeau, au 📞 450****369****3013 🚀

Commerçants de véhicules usagés, à votre service!

2021 Kia Forte

175,250 KM

$11,990

+ taxes & licensing
2021 Kia Forte

LX

13501253

2021 Kia Forte

LX

Prilo Occasion

607 Rue Chicoine Bureau 120, Vaudreuil-Dorion, QC J7V 9J3

450-369-3013

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$11,990

+ taxes & licensing

Used
175,250KM
Excellent Condition
VIN 3KPF24AD5ME371617

  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Doors 4-door
  • Mileage 175,250 KM

En tant qu'experts en financement automobile, nous avons la solution, peu importe votre situation. Un simple coup de téléphone et nous vous trouverons le véhicule parfait.

 

 

 

✅ Garantie Moteur et Transmission avec option 1 an disponible à l’achat sur tous les véhicules en inventaire.

 

 

 

💳 Paiements par carte débit et crédit acceptés. 🔄 Nous acceptons les échanges.

 

 

 

Contactez-moi, Samuel Primeau, au 📞 450****369****3013 🚀

 

 

 

Commerçants de véhicules usagés, à votre service!

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Rear Bench Seat

Power Mirrors
Power Windows

AM/FM Radio
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input

Daytime Running Lights
Steel Wheels

Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)

Variable Speed Intermittent Wipers

Wheel Covers
Bluetooth Connection

Prilo Occasion

Prilo Occasion

607 Rue Chicoine Bureau 120, Vaudreuil-Dorion, QC J7V 9J3

450-369-3013

$11,990

+ taxes & licensing>

Prilo Occasion

450-369-3013

2021 Kia Forte