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Laquerre Ford

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2016 Ford Edge

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4DR TITANIUM AWD

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  • 29,500KM
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  • Listing ID: 5128832
  • Stock #: 20202A
  • VIN: 2FMPK4K8XGBC22035
Exterior Colour
Blanc
Interior Colour
Brun
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
All Wheel Drive
Engine
6-cylinder
Doors
4-door
https://www.laquerreford.com/occasion/Ford-Edge-2016-id7787835.html

VÉHICULE ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ - MOTEUR DE 3.5L - CAPACITÉ DE REMORQUAGE : 3500L - VERROUILLAGE DES PORTES PAR CODE - VITRES ÉLECTRIQUES - MIROIRS ÉLECTRIQUES / CHAUFFANTS - PHARES AUTOMATIQUES - COMMANDES AU VOLANT - COMMANDES VOCALES - CONNECTIVITÉ BLUETOOTH - RÉGULATEUR DE VITESSE - FREIN REMORQUE - SYSTÈME ANTIPATINAGE - PARK ASSIST - LIMITEUR DE VITESSE EN DESCENTE - NAVIGATION - CAMERA DE RECUL - SONAR DE RECUL ET CAPTEURS D'ANGLES MORTS - CLIMATISATION 2 ZONES - SIÈGES ÉLECTRIQUES / CHAUFFANTS / VENTILÉS / MÉMOIRE - TOIT PANORAMIQUE - HAYON ÉLECTRIQUE - PORTES COULISSANTES ÉLECTRIQUES - VOLANT CHAUFFANT / GAINÉ DE CUIR - RADIO SATELLITE - RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE AUTOMATIQUE - PUSH START BUTTON - SÉLECTEURS DE VITESSES AU VOLANT - PRISE USB / AUXILIAIRE / 12 VOLTS - ET BIEN PLUS ENCORE !! VÉHICULE ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ !! **** LAQUERRE AUTO, LE PLUS GROS INVENTAIRE DE VÉHICULES D'OCCASION DES BOIS-FRANCS *** 1ÈRE, 2IÈME ET 3IÈME CHANCE AU CRÉDIT **** TAUX D'INTÉRÊT À PARTIR DE 3.99% **** LIVRAISON LE JOUR MÊME **** NOUS LIVRONS PARTOUT AU QUEBEC **** CONTACTEZ NOUS PAR TÉLÉPHONE : 1-877-874-6912****
Additional Features
  • Freins ABS
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Essuie-glaces intermittents
  • Chauffe-moteur
  • Miroirs chauffants
  • Climatisation
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Antivol
  • Caméra de recul
  • Coussin gonflable passager
  • Freins à disque
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Intérieur en cuir
  • Aide au stationnement (capteurs)
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Tout équipé
  • Contrôle de traction
  • Odomètre journalier
  • Chargeur de CD
  • Miroirs électriques
  • Siège à réglage électrique
  • Sièges électriques
  • Toit ouvrant électrique
  • Porte-gobelet
  • Régulateur de température
  • Rétroviseurs
  • Servo-direction
  • Servo-freins
  • Sièges chauffants
  • Roues surdimensionnées
  • Toit panoramique
  • Console à l'avant
  • Enjoliveurs
  • Intérieur Tissus
  • Protège-caisse
  • Vitres teintées
  • Roues en alliage d'aluminium
  • Volet de réservoir télécommandé
  • Hayon électrique
  • Transmission intégrale
  • Antenne à commande électrique
  • Détecteur de rechange
  • Équipement de remorquage
  • Pédales ajustables
  • Sièges ventilés

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