44 Boulevard Arthabaska Est, Victoriaville, QC G6T 0S7
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VÉHICULE BIEN ÉQUIPÉ !!
- PNBV : 2195
- TAILLE D'ORIGINE DES PNEUS : 235/55 R17
- MOTEUR DE 2.0L
- CAPACITÉ DE REMORQUAGE : 3 500 LBS
- VERROUILLAGE DES PORTES PAR CODE
- VITRES ÉLECTRIQUES
- MIROIRS ÉLECTRIQUES / CHAUFFANTS
- PHARES AUTOMATIQUES
- COMMANDES AU VOLANT
- COMMANDES VOCALES
- CONNECTIVITÉ BLUETOOTH
- RÉGULATEUR DE VITESSE
- SYSTÈME ANTIPATINAGE
- NAVIGATION
- CAMERA DE RECUL
- CLIMATISATION 2 ZONES
- SIÈGES ÉLECTRIQUES / CHAUFFANTS
- TOIT PANORAMIQUE
- PRISE USB / AUXILIAIRE / 12 VOLTS
- ET BIEN PLUS ENCORE !! VÉHICULE ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ !!
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