VÉHICULE BIEN ÉQUIPÉ !!

- PNBV : 2195

- TAILLE D'ORIGINE DES PNEUS : 235/55 R17

- MOTEUR DE 2.0L

- CAPACITÉ DE REMORQUAGE : 3 500 LBS



- VERROUILLAGE DES PORTES PAR CODE

- VITRES ÉLECTRIQUES

- MIROIRS ÉLECTRIQUES / CHAUFFANTS

- PHARES AUTOMATIQUES

- COMMANDES AU VOLANT

- COMMANDES VOCALES

- CONNECTIVITÉ BLUETOOTH

- RÉGULATEUR DE VITESSE

- SYSTÈME ANTIPATINAGE

- NAVIGATION

- CAMERA DE RECUL

- CLIMATISATION 2 ZONES

- SIÈGES ÉLECTRIQUES / CHAUFFANTS

- TOIT PANORAMIQUE

- PRISE USB / AUXILIAIRE / 12 VOLTS

- ET BIEN PLUS ENCORE !! VÉHICULE ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ !!



**** LAQUERRE AUTO, LE PLUS GROS INVENTAIRE DE VÉHICULES D'OCCASION DES BOIS-FRANCS *** 1ÈRE, 2IÈME ET 3IÈME CHANCE AU CRÉDIT **** TAUX D'INTÉRÊT À PARTIR DE 3.99% **** LIVRAISON LE JOUR MÊME **** NOUS LIVRONS PARTOUT AU QUEBEC **** CONTACTEZ NOUS PAR TÉLÉPHONE : 1-877-874-6912****

