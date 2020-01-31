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2017 Ford Escape

SE AWD**TOIT*GPS*CAMERA*BLUETOOTH*A/C**

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2017 Ford Escape

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Location

Laquerre Ford

44 Boulevard Arthabaska Est, Victoriaville, QC G6T 0S7

819-752-9769

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$20,491

+ taxes & licensing

  • 71,079KM
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  • Listing ID: 4641657
  • Stock #: 19468A/B59
  • VIN: 1FMCU9G90HUA85240
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Noir
Body Style
SUV / Crossover
https://www.laquerreford.com/occasion/Ford-Escape-2017-id7624827.html

VÉHICULE BIEN ÉQUIPÉ !!
- PNBV : 2195
- TAILLE D'ORIGINE DES PNEUS : 235/55 R17
- MOTEUR DE 2.0L
- CAPACITÉ DE REMORQUAGE : 3 500 LBS

- VERROUILLAGE DES PORTES PAR CODE
- VITRES ÉLECTRIQUES
- MIROIRS ÉLECTRIQUES / CHAUFFANTS
- PHARES AUTOMATIQUES
- COMMANDES AU VOLANT
- COMMANDES VOCALES
- CONNECTIVITÉ BLUETOOTH
- RÉGULATEUR DE VITESSE
- SYSTÈME ANTIPATINAGE
- NAVIGATION
- CAMERA DE RECUL
- CLIMATISATION 2 ZONES
- SIÈGES ÉLECTRIQUES / CHAUFFANTS
- TOIT PANORAMIQUE
- PRISE USB / AUXILIAIRE / 12 VOLTS
- ET BIEN PLUS ENCORE !! VÉHICULE ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ !!

**** LAQUERRE AUTO, LE PLUS GROS INVENTAIRE DE VÉHICULES D'OCCASION DES BOIS-FRANCS *** 1ÈRE, 2IÈME ET 3IÈME CHANCE AU CRÉDIT **** TAUX D'INTÉRÊT À PARTIR DE 3.99% **** LIVRAISON LE JOUR MÊME **** NOUS LIVRONS PARTOUT AU QUEBEC **** CONTACTEZ NOUS PAR TÉLÉPHONE : 1-877-874-6912****
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