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2017 Mitsubishi Mirage

ES * BLUETOOTH*GR. ELECTRIQUE**

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2017 Mitsubishi Mirage

ES * BLUETOOTH*GR. ELECTRIQUE**

Location

Laquerre Ford

44 Boulevard Arthabaska Est, Victoriaville, QC G6T 0S7

819-752-9769

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$8,865

+ taxes & licensing

  • 81,361KM
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  • Listing ID: 4641642
  • Stock #: W1110B/B90
  • VIN: ML32A3HJ1HH003820
Exterior Colour
Charbon
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Engine
3-cylinder
Doors
4-door
https://www.laquerreford.com/occasion/Mitsubishi-Mirage-2017-id7624826.html

VÉHICULE ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ
- PNBV : 1370
- TAILLE D'ORIGINE DES PNEUS : 165/65 R14
- MOTEUR DE 1.2L

- VITRES ÉLECTRIQUES
- MIROIRS ÉLECTRIQUES
- COMMANDES AU VOLANT
- COMMANDES VOCALES
- CONNECTIVITÉ BLUETOOTH
- SYSTÈME ANTIPATINAGE
- CLIMATISATION
- PRISE AUXILIAIRE / 12 VOLTS
- ET BIEN PLUS ENCORE !!

**** LAQUERRE AUTO, LE PLUS GROS INVENTAIRE DE VÉHICULES D'OCCASION DES BOIS-FRANCS *** 1ÈRE, 2IÈME ET 3IÈME CHANCE AU CRÉDIT **** TAUX D'INTÉRÊT À PARTIR DE 3.99% **** LIVRAISON LE JOUR MÊME **** NOUS LIVRONS PARTOUT AU QUEBEC **** CONTACTEZ NOUS PAR TÉLÉPHONE : 1-877-874-6912****
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