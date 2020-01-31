2017 Mitsubishi Mirage

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VÉHICULE ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ
- PNBV : 1370
- TAILLE D'ORIGINE DES PNEUS : 165/65 R14
- MOTEUR DE 1.2L
- VITRES ÉLECTRIQUES
- MIROIRS ÉLECTRIQUES
- COMMANDES AU VOLANT
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- CONNECTIVITÉ BLUETOOTH
- SYSTÈME ANTIPATINAGE
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