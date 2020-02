2019 Ford Ranger

https://www.laquerreford.com/occasion/Ford-Ranger-2019-id7681022.html



Stock # 19598

FORD RANGER 2019 XLT



Ajouts d'accessoires Ford

- Prise d'air capot

- Support de toit avec rack YAKIMA

- Barre de boite sport

- Panneaux latéraux pour barre sport " Ranger "



+



- Lift kit 3½ ReadyLift

- Grille Raptor

- Pneu 275/65r18 Wrangler Duratrac



Un look unique !!!!!



Laquerre Ford à Victoriaville, vous offre une expérience d'achat complètement différente. Une équipe jeune et dynamique saura vous conseiller lors de votre visite chez-nous. Keven, notre spécialiste en produits, vous fera une démonstration complète de votre véhicule lors de la prise de possession. Une transaction transparente dans une ambiance familiale : Laquerre Ford, on vous attend.

Additional Features Freins ABS

Phares antibrouillards

Tapis protecteurs

Radio AM/FM

Commandes audio au volant

Climatisation deux zones

Antipatinage

Essuie-glaces intermittents

Ordinateur de bord

Phares automatiques

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Antivol

Transmission Automatique

Caméra de recul

Coussins gonflables latéraux pour la tête

Coussin gonflable passager

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Serrure à sécurité pour enfants

Direction assistée

Lecteur MP3

Prise Auxiliaire

Rétroviseurs électriques

Technologie Bluetooth intégrée

Air climatisé

Banquette arrière divisé

Coussin gonflable - Détecteur de passager

Lunette arrière coulissante

Miroir vanité passager illuminé

Siège conducteur - soutien lombaire

Sièges baquets

Volant ajustable

Démarreur à distance

Sièges tissu

4 Roues motrices

Aide au stationnement (capteurs)

Crochet remorquage arrière

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.