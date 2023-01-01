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306-743-2241
2019 Ford Edge
Titanium
Location
Langenburg Motors
525 Kaiser William Ave, Langenburg, SK S0A 2A0
306-743-2241
$35,668
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9709543
- Stock #: 22117B
- VIN: 2FMPK4K92KBB98167
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Mileage 73,755 KM
Vehicle Description
WHITE PLATINUM EXTERIOR, EBONY INTERIOR, 20L I4 ECOBOOST ENGINE, 8-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION, DAYTIME RUNNING LIGHTS, EXHAUST DUAL TIPS, FOG LAMPS, HANDS-FREE LIFTGATE W/FOOT ACTIVATION, KEYLESS ENTRY KEYPAD, LED TAIL LIGHTS, MIRRORS POWER/HEAT/MEMORY/SIGNAL, PRIVACY GLASS REAR, RAIN SENSING WIPERS, AMBIENT LIGHTING, AM/FM SINGLE CD, B&O PLAY AUDIO SYSTEM, MIRROR, AUTO-DIMMING, POWERPOINTS, FRT/REAR 12V, SEATS LEATHER, SEATS POWER/HEATED DRIVER/PASSENGER, SIRIUSXM® SATELLITE RADIO CAPABILITY, STEERING WHEEL, TILT/TELESCOPING, UNIVERSAL GARAGE DOOR OPENER, SMART CHARGING USB PORTS, AUTO START/STOP, A/C, DUAL ZONE ELECTRONIC, BLIS W/CROSS TRAFFIC, EASY FUEL CAPLESS FILLER, FORDPASS CONNECT, INTELLIGENT ACCESS, LANE KEEPING SYSTEM, PRE-COLLISION ASSIST W/AUTOMATIC EMERGENCY BRAKE, REMOTE VEHICLE START, REVERSE CAMERA SYSTEM, REVERSE SENSING SYSTEM, SYNC® 3, WIRELESS CHARGING PAD, LATCH CHILD RESTRAINT SYSTEM, PERIMETER ALARM AND MORE!.
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