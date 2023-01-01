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2019 Ford Edge

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Used
  • Listing ID: 9709543
  • Stock #: 22117B
  • VIN: 2FMPK4K92KBB98167

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Mileage 73,755 KM

Vehicle Description

WHITE PLATINUM EXTERIOR, EBONY INTERIOR, 20L I4 ECOBOOST ENGINE, 8-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION, DAYTIME RUNNING LIGHTS, EXHAUST DUAL TIPS, FOG LAMPS, HANDS-FREE LIFTGATE W/FOOT ACTIVATION, KEYLESS ENTRY KEYPAD, LED TAIL LIGHTS, MIRRORS POWER/HEAT/MEMORY/SIGNAL, PRIVACY GLASS REAR, RAIN SENSING WIPERS, AMBIENT LIGHTING, AM/FM SINGLE CD, B&O PLAY AUDIO SYSTEM, MIRROR, AUTO-DIMMING, POWERPOINTS, FRT/REAR 12V, SEATS LEATHER, SEATS POWER/HEATED DRIVER/PASSENGER, SIRIUSXM® SATELLITE RADIO CAPABILITY, STEERING WHEEL, TILT/TELESCOPING, UNIVERSAL GARAGE DOOR OPENER, SMART CHARGING USB PORTS, AUTO START/STOP, A/C, DUAL ZONE ELECTRONIC, BLIS W/CROSS TRAFFIC, EASY FUEL CAPLESS FILLER, FORDPASS CONNECT, INTELLIGENT ACCESS, LANE KEEPING SYSTEM, PRE-COLLISION ASSIST W/AUTOMATIC EMERGENCY BRAKE, REMOTE VEHICLE START, REVERSE CAMERA SYSTEM, REVERSE SENSING SYSTEM, SYNC® 3, WIRELESS CHARGING PAD, LATCH CHILD RESTRAINT SYSTEM, PERIMETER ALARM AND MORE!.

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