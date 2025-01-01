Menu
Check out this vehicles pictures, features, options and specs, and let us know if you have any questions. Helping find the perfect vehicle FOR YOU is our only priority.P.S...Sometimes texting is easier. Text (or call) 306-994-3121 for fast answers at your fingertips!Dealer License #307287

2020 Mercedes-Benz A-Class

56,638 KM

$26,992

+ taxes & licensing
2020 Mercedes-Benz A-Class

4DR HB A250 4MATI HB **New Arrival**

12846761

2020 Mercedes-Benz A-Class

4DR HB A250 4MATI HB **New Arrival**

Location

Capital Ford Regina

1201 Pasqua St. N., Regina, SK S4X 4P7

306-543-5410

$26,992

+ taxes & licensing

Used
56,638KM
Other / Unsure Condition
VIN WDD3F4HB2LJ126695

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Body Style Hatchback
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Stock # C339A
  • Mileage 56,638 KM

Vehicle Description

Check out this vehicle's pictures, features, options and specs, and let us know if you have any questions. Helping find the perfect vehicle FOR YOU is our only priority.P.S...Sometimes texting is easier. Text (or call) 306-994-3121 for fast answers at your fingertips!Dealer License #307287

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Interior

Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Tire Pressure Monitor
Driver Vanity Mirror
Remote Engine Start
Floor mats
Rear Bench Seat
Keyless Start
Cargo shade
WiFi Hotspot

Power Options

Power Windows
Power Mirror(s)

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
All Wheel Drive

Exterior

Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Tires - Front Performance
Tires - Rear Performance

Windows

Panoramic Roof
Rear Defrost

Convenience

Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory

Comfort

Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C

Seating

Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Media / Nav / Comm

Auxiliary Audio Input
HD Radio

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
MP3 Capability
Knee Air Bag
Premium Synthetic Seats
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Led Headlights
Generic Sun/Moonroof
Requires Subscription
Front collision mitigation
Driver Monitoring

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Capital Ford Regina

Capital Ford Regina

Primary

1201 Pasqua St. N., Regina, SK S4X 4P7

306-543-5410

2020 Mercedes-Benz A-Class