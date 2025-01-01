Menu
2022 Ford Explorer

68,758 KM

$CALL

+ taxes & licensing
LIMITED | MOONROOF | TRAILER TOW

12845308

Location

Bennett Dunlop Ford

770 Broad St, Regina, SK S4R 8H7

306-522-6612

Used
68,758KM
VIN 1FMSK8FH2NGA25507

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # A25507P
  • Mileage 68,758 KM

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

770 Broad St, Regina, SK S4R 8H7

306-522-6612

