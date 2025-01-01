Menu
Account
Sign In
Check out this vehicles pictures, features, options and specs, and let us know if you have any questions. Helping find the perfect vehicle FOR YOU is our only priority.P.S...Sometimes texting is easier. Text (or call) 306-801-9090 for fast answers at your fingertips!Dealer License #914248Disclaimer: All prices are plus taxes & fees. See dealer for Details. Dealer Permit # 914248

2024 GMC Terrain

71,597 KM

Details Description Features

$CALL

+ taxes & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options

2024 GMC Terrain

AT4 AWD

Watch This Vehicle
13238318

2024 GMC Terrain

AT4 AWD

Location

Capital GMC Buick Cadillac

4020 Rochdale Blvd, Regina, SK S4X 4P7

866-229-5207

Contact Seller

$CALL

+ taxes & licensing

Actions
Get Financing Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
71,597KM
Other / Unsure Condition
VIN 3GKALYEG8RL211743

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Stock # 46510A
  • Mileage 71,597 KM

Vehicle Description

Check out this vehicle's pictures, features, options and specs, and let us know if you have any questions. Helping find the perfect vehicle FOR YOU is our only priority.P.S...Sometimes texting is easier. Text (or call) 306-801-9090 for fast answers at your fingertips!Dealer License #914248Disclaimer: All prices are plus taxes & fees. See dealer for Details. Dealer Permit # 914248

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Lane Departure Warning
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist

Interior

Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
AM/FM Stereo
Trip Computer
Adaptive Cruise Control
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Floor mats
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
WiFi Hotspot
Smart Device Integration

Power Options

Power Windows
Power Passenger Seat
Power Mirror(s)

Seating

Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Mechanical

4-Wheel Disc Brakes
All Wheel Drive

Exterior

Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Tow Hooks
Power Liftgate
Privacy Glass
Fog Lamps
Tires - Front All-Season
Tires - Rear All-Season
Temporary spare tire

Windows

Rear Defrost

Comfort

Climate Control
A/C
Multi-Zone A/C

Media / Nav / Comm

Satellite Radio
Automatic Headlights

Convenience

Mirror Memory
Power Outlet

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
MP3 Capability
Automatic Highbeams
Bluetooth Connection
Hands-Free Liftgate
Driver Restriction Features
Requires Subscription
Front collision mitigation
Front Collision Warning
ENGINE 1.5L TURBO DOHC 4-CYLINDER SIDI VVT (175 hp [131.3 kW] @ 5800 rpm 203 lb-ft of torque [275.0 N-m] @ 2000 - 4000 rpm) (STD)

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Capital GMC Buick Cadillac

Used 2025 Buick Envista Sport Touring for sale in Regina, SK
2025 Buick Envista Sport Touring 14,982 KM $CALL + tax & lic
Used 2025 Buick Encore GX Avenir AWD for sale in Regina, SK
2025 Buick Encore GX Avenir AWD 20,946 KM $CALL + tax & lic
Used 2022 Cadillac XT6 Premium Luxury AWD for sale in Regina, SK
2022 Cadillac XT6 Premium Luxury AWD 36,280 KM $CALL + tax & lic

Buy From Home Available

Remote Buying Options
Local Delivery
Local Test Drive Delivery

* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.

Email Capital GMC Buick Cadillac

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Capital GMC Buick Cadillac

Capital GMC Buick Cadillac

4020 Rochdale Blvd, Regina, SK S4X 4P7

Call Dealer

866-229-XXXX

(click to show)

866-229-5207

Alternate Numbers
306-525-5211
Quick Links
Directions Website Inventory
$CALL

+ taxes & licensing>

Capital GMC Buick Cadillac

866-229-5207

2024 GMC Terrain