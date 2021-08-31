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2019 Chevrolet Silverado 1500

34,780 KM

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Max Motors Auto Sales

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2019 Chevrolet Silverado 1500

2019 Chevrolet Silverado 1500

LTZ 6.2L

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2019 Chevrolet Silverado 1500

LTZ 6.2L

Location

Max Motors Auto Sales

3527 Faithfull Ave, Saskatoon, SK S7L 6G3

306-270-0522

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Used
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  • Listing ID: 7868532
  • VIN: 1gcuygel3kz322264

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Mileage 34,780 KM

Vehicle Description

2019 Chevrolet Silverado 1500 LTZ 6.2L CREW Cab 34,780 KM

$57,999
No Extra Fees
WITH WARRANTY

**FULLY INSPECTED AND RECONDITIONED**

www.maxmotors.ca

Call/Text for appointment (Open on Sundays)
306 955 5566
306 361 6889

MAX MOTORS AUTO BODY AND SALES
3527 FAITHFULL AVE, SASKATOON, S7P0G1

VEHICLE OPTIONS:

-NEW WHEELS AND TIRES
-LEVEL KIT

-REMOTE START

-BACK UP CAMERA

-HEATED STEERING WHEEL

-HEATED / COOLED SEATS

-TOW PACKAGE

-TRAILER BRAKE CONTROLLER

-BLIND SPOT MONITOR

-B-TOOTH

-SPRAYED BEDLINER
-BUSHWALKERS FENDER FLARES
-LEATHER SEATS
-MIRROR DIMMER
-POWER RUNNING BOARDS
-FENDER FLARES
-POWER SEATS
-POWER LOCK
-POWER WINDOW
-POWER STEERING
-AIR CONDITION
-TOUCH SCREEN
-CRUISE CONTROL
-HEATED EXTERIOR MIRROR
-SLIDING REAR PICKUP WINDOW
-FOG LIGHTS
-TIRE INFLATION/PRESSURE MONITOR
-SATELLITE RADIO
-POWER ADJUSTABLE EXTERIOR MIRROR
-TELEMATIC SYSTEMS

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Security System
Cruise Control
Power Door Locks
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Floor mats
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
WiFi Hotspot
Smart Device Integration
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Mirror(s)
Keyless Entry
Tow Hitch
Remote Engine Start
Mirror Memory
Power Outlet
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Tow Hooks
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Daytime Running Lights
Privacy Glass
Fog Lamps
AM/FM Stereo
MP3 Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
HD Radio
Rear Defrost
Climate Control
Rear A/C
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C
Telematics
Power Folding Mirrors
Bluetooth Connection
Driver Restriction Features
Requires Subscription

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306-270-XXXX

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