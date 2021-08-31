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3527 Faithfull Ave, Saskatoon, SK S7L 6G3
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2019 Chevrolet Silverado 1500 LTZ 6.2L CREW Cab 34,780 KM
$57,999
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WITH WARRANTY
**FULLY INSPECTED AND RECONDITIONED**
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306 955 5566
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MAX MOTORS AUTO BODY AND SALES
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VEHICLE OPTIONS:
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-LEVEL KIT
-REMOTE START
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-HEATED STEERING WHEEL
-HEATED / COOLED SEATS
-TOW PACKAGE
-TRAILER BRAKE CONTROLLER
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-B-TOOTH
-SPRAYED BEDLINER
-BUSHWALKERS FENDER FLARES
-LEATHER SEATS
-MIRROR DIMMER
-POWER RUNNING BOARDS
-FENDER FLARES
-POWER SEATS
-POWER LOCK
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