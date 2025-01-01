Menu
2019 RAM 1500 Classic

107,838 KM

Details Features

$27,997

+ taxes & licensing
2019 RAM 1500 Classic

Tradesman Crew Cab 4X4

13138384

2019 RAM 1500 Classic

Tradesman Crew Cab 4X4

Location

G-Light Truck & Auto

2715 Faithfull Ave, Saskatoon, SK S7K 7C3

306-934-1455

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$27,997

+ taxes & licensing

Used
107,838KM
Excellent Condition
VIN 1C6RR7KG2KS507402

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Flex Fuel
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 6
  • Mileage 107,838 KM

Vehicle Features

Packages

Interior

Anti-Lock Brakes
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Power Door Locks
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Fog Lights
Daytime Running Lights
Privacy Glass

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Trailer Hitch

Media / Nav / Comm

Bluetooth
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input
SiriusXM Radio

Seating

Split Bench Seat

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers

Additional Features

Conventional Spare Tire

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

G-Light Truck & Auto

G-Light Truck & Auto

2715 Faithfull Ave, Saskatoon, SK S7K 7C3

306-934-1455

$27,997

+ taxes & licensing>

G-Light Truck & Auto

306-934-1455

2019 RAM 1500 Classic