2019 RAM 1500 Classic
Tradesman Crew Cab 4X4
Location
G-Light Truck & Auto
2715 Faithfull Ave, Saskatoon, SK S7K 7C3
306-934-1455
Certified
This vehicle is Safety Certified.
Used
107,838KM
Excellent Condition
VIN 1C6RR7KG2KS507402
Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Interior Colour Black
- Body Style Pickup Truck
- Fuel Type Flex Fuel
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 6
- Mileage 107,838 KM
Vehicle Features
Packages
Interior
Anti-Lock Brakes
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Power Door Locks
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Exterior
Fog Lights
Daytime Running Lights
Privacy Glass
Power Options
Power Mirrors
Power Windows
Mechanical
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Trailer Hitch
Media / Nav / Comm
Bluetooth
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input
SiriusXM Radio
Seating
Split Bench Seat
Convenience
Variable Speed Intermittent Wipers
Additional Features
Conventional Spare Tire
