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2020 Ford F-150

27,475 KM

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Max Motors Auto Sales

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2020 Ford F-150

2020 Ford F-150

KING RANCH 5.0L 7FT LONG BOX

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2020 Ford F-150

KING RANCH 5.0L 7FT LONG BOX

Location

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3527 Faithfull Ave, Saskatoon, SK S7L 6G3

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27,475KM
Used
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  • Listing ID: 7916259
  • VIN: 1ftfw1e58lfb58235

Vehicle Details

  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 5-cylinder
  • Mileage 27,475 KM

Vehicle Description

2020 Ford F-150 KING RANCH 5.0L 4X4 7FT LONG BOX 27,475KM

$58,999
No Extra Fees
WITH WARRANTY

**FULLY INSPECTED AND RECONDITIONED**

www.maxmotors.ca

Call/Text for appointment (Open on Sundays)
306 955 5566
306 361 6889

MAX MOTORS AUTO BODY AND SALES
3527 FAITHFULL AVE, SASKATOON, S7P0G1

VEHICLE OPTIONS:

-NEW TIRES
-REMOTE START

-BACK UP CAMERA

-360 DEGREE CAMERA

-HEATED / COOLED SEATS

-HEATED AND COOLED FRONT SEATS
-HEATED REAR SEATS
-HEATED STEERING WHEEL

-POWER PANORAMIC ROOF

-DRIVER ASSIST PACKAGE

-FORWARD COLLISION

-LANE KEEP ASSIST WITH LANE DEPARTURE

-TOW PACKAGE

-TRAILER BRAKE CONTROLLER

-BLIND SPOT MONITOR

-B-TOOTH

-SPRAYED BEDLINER

-LEATHER SEATS
-MIRROR DIMMER
-POWER RUNNING BOARDS
-FENDER FLARES
-POWER SEATS
-TOUCH SCREEN
-CRUISE CONTROL
-HEATED EXTERIOR MIRROR
-SLIDING REAR PICKUP WINDOW
-FOG LIGHTS
-TIRE INFLATION/PRESSURE MONITOR
-SATELLITE RADIO
-POWER ADJUSTABLE EXTERIOR MIRROR
-TELEMATIC SYSTEMS

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Security System
Power Door Locks
Rear Bench Seat
Engine Immobilizer
Power Windows
Power Mirror(s)
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Passenger Vanity Mirror
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Tow Hooks
AM/FM Stereo
Auxiliary Audio Input
Automatic Headlights
A/C
Adjustable Steering Wheel
Pass-Through Rear Seat
Automatic Highbeams
Conventional Spare Tire
Driver Restriction Features
Front collision mitigation

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