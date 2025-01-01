Menu
2022 Chevrolet Silverado 1500

36,412 KM

Details Features

$71,997

+ taxes & licensing
2022 Chevrolet Silverado 1500

ZR2

12858401

2022 Chevrolet Silverado 1500

ZR2

Location

G-Light Truck & Auto

2715 Faithfull Ave, Saskatoon, SK S7K 7C3

306-934-1455

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$71,997

+ taxes & licensing

Used
36,412KM
Excellent Condition
VIN 3GCUDHEL9NG622056

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 36,412 KM

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Trailer Hitch
Tow Hooks
Push Button Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Stability Control
Back-Up Camera
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Lane Departure Warning
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Rear Cross Traffic Alert
Lane Departure Assist
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist
Auto Hold Brake

Exterior

Fog Lights
Daytime Running Lights
HID Headlights
Aluminum Wheels
Sliding Rear Window
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Tire Pressure Monitor
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
WiFi Hotspot
Wireless Charger

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Driver's Seat
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Seats

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
Bluetooth
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
SiriusXM Radio
Android Auto
Apple CarPlay

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Cooled Seats
Air Conditioned Seats
Seat Memory
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Convenience

Tow Hitch
Variable Speed Intermittent Wipers
Mirror Memory

Powertrain

Locking/Limited Slip Differential

Additional Features

Bed Liner
Telematics
Power Folding Mirrors
Heated Rear Seat(s)
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Email G-Light Truck & Auto

2022 Chevrolet Silverado 1500