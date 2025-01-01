Menu
2023 Dodge Challenger SCAT PACK 392

2023 Dodge Challenger

8,903 KM

Details

2023 Dodge Challenger

Scat Pack 392 Widebody

13066054

2023 Dodge Challenger

Scat Pack 392 Widebody

Location

Auto Clearing Chrysler & Studio Fiat

331 Circle Dr, Saskatoon, SK S7L 5S8

1-888-317-2537

$CALL

+ taxes & licensing

Used
8,903KM
Other / Unsure Condition
VIN 2C3CDZFJ2PH581582

Vehicle Details

  • Exterior Colour Sublime Pearl
  • Interior Colour Black w/ Black seats
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 2-door
  • Passengers 5
  • Mileage 8,903 KM

Vehicle Description

CHALLENGER SCAT PACK 392

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag

Interior

Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Floor mats
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
WiFi Hotspot
Smart Device Integration

Power Options

Power Windows
Power Mirror(s)

Mechanical

Power Steering
Rear Wheel Drive

Media / Nav / Comm

Premium Sound System
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Exterior

Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Fog Lamps
Tires - Front Performance
Tires - Rear Performance

Convenience

Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Windows

Rear Defrost

Comfort

Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C

Seating

Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar

Powertrain

Locking/Limited Slip Differential

Additional Features

Telematics
MP3 Capability
Bluetooth Connection
Black-Edged Premium Floor Mats
ENGINE: 6.4L SRT HEMI V8 W/FUELSAVER MDS (STD)
Requires Subscription
HARMAN/KARDON SOUND GROUP -inc: Trunk-Mounted Subwoofer harman/kardon 18-Speaker Audio System Surround Sound harman/kardon GreenEdge Amp
TIRES: 305/35ZR20 ALL-SEASON PERFORMANCE (STD)
TECHNOLOGY GROUP -inc: Automatic High Beam Headlamp Control
RADIO: UCONNECT 4C NAV W/8.4" DISPLAY -inc: SiriusXM Traffic 5-Year SiriusXM Travel Link Service GPS Navigation SiriusXM Travel Link All Radio Equipped Vehicles All VP4R Radios
Sublime Pearl
QUICK ORDER PACKAGE 24N SCAT PACK 392 WIDEBODY -inc: Engine: 6.4L SRT HEMI V8 w/FuelSaver MDS Transmission: 8-Speed TorqueFlite Automatic Leather Flat-Bottom Steering Wheel Performance Shift Indicator Brembo Fixed Front Caliper 6-Piston Brakes Ad...
PLUS GROUP -inc: Locking Lug Nuts Blind-Spot/Rear Cross-Path Detection Brembo Fixed Front Caliper 6-Piston Brakes Body-Coloured Power Multi-Function Mirrors Premium-Stitched Dash Panel High Intensity Discharge Headlamps
TRANSMISSION: 8-SPEED TORQUEFLITE AUTOMATIC -inc: Auto/Stick Automatic Transmission Remote Start System Tip Start Steering Wheel-Mounted Shift Control Leather-Wrapped Shift Knob (STD)

2023 Dodge Challenger