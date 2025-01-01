$CALL+ taxes & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options
2023 Dodge Challenger
Scat Pack 392 Widebody
2023 Dodge Challenger
Scat Pack 392 Widebody
Location
Auto Clearing Chrysler & Studio Fiat
331 Circle Dr, Saskatoon, SK S7L 5S8
1-888-317-2537
$CALL
+ taxes & licensing
Used
8,903KM
Other / Unsure Condition
VIN 2C3CDZFJ2PH581582
Vehicle Details
- Exterior Colour Sublime Pearl
- Interior Colour Black w/ Black seats
- Body Style Coupe
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Rear Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 8-cylinder
- Doors 2-door
- Passengers 5
- Mileage 8,903 KM
Vehicle Description
CHALLENGER SCAT PACK 392
Vehicle Features
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Interior
Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Floor mats
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
WiFi Hotspot
Smart Device Integration
Power Options
Power Windows
Power Mirror(s)
Mechanical
Power Steering
Rear Wheel Drive
Media / Nav / Comm
Premium Sound System
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
HD Radio
Exterior
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Fog Lamps
Tires - Front Performance
Tires - Rear Performance
Convenience
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Windows
Rear Defrost
Comfort
Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C
Seating
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Powertrain
Locking/Limited Slip Differential
Additional Features
Telematics
MP3 Capability
Bluetooth Connection
Black-Edged Premium Floor Mats
ENGINE: 6.4L SRT HEMI V8 W/FUELSAVER MDS (STD)
Requires Subscription
HARMAN/KARDON SOUND GROUP -inc: Trunk-Mounted Subwoofer harman/kardon 18-Speaker Audio System Surround Sound harman/kardon GreenEdge Amp
TIRES: 305/35ZR20 ALL-SEASON PERFORMANCE (STD)
TECHNOLOGY GROUP -inc: Automatic High Beam Headlamp Control
RADIO: UCONNECT 4C NAV W/8.4" DISPLAY -inc: SiriusXM Traffic 5-Year SiriusXM Travel Link Service GPS Navigation SiriusXM Travel Link All Radio Equipped Vehicles All VP4R Radios
Sublime Pearl
QUICK ORDER PACKAGE 24N SCAT PACK 392 WIDEBODY -inc: Engine: 6.4L SRT HEMI V8 w/FuelSaver MDS Transmission: 8-Speed TorqueFlite Automatic Leather Flat-Bottom Steering Wheel Performance Shift Indicator Brembo Fixed Front Caliper 6-Piston Brakes Ad...
PLUS GROUP -inc: Locking Lug Nuts Blind-Spot/Rear Cross-Path Detection Brembo Fixed Front Caliper 6-Piston Brakes Body-Coloured Power Multi-Function Mirrors Premium-Stitched Dash Panel High Intensity Discharge Headlamps
TRANSMISSION: 8-SPEED TORQUEFLITE AUTOMATIC -inc: Auto/Stick Automatic Transmission Remote Start System Tip Start Steering Wheel-Mounted Shift Control Leather-Wrapped Shift Knob (STD)
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From Auto Clearing Chrysler & Studio Fiat
2023 Dodge Challenger Scat Pack 392 Widebody 8,903 KM $CALL + tax & lic
2017 Dodge Challenger SRT Hellcat 12,000 KM $CALL + tax & lic
2021 RAM 1500 Classic EXPRESS 83,000 KM $CALL + tax & lic
Buy From Home Available
Remote Buying Options
* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.
Email Auto Clearing Chrysler & Studio Fiat
This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Auto Clearing Chrysler & Studio Fiat
331 Circle Dr, Saskatoon, SK S7L 5S8
Call Dealer
1-888-317-XXXX(click to show)
$CALL
+ taxes & licensing>
Auto Clearing Chrysler & Studio Fiat
1-888-317-2537
2023 Dodge Challenger