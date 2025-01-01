$44,999+ taxes & licensing
2023 RAM 1500 Classic
EXPRESS
Location
Auto Clearing Chrysler & Studio Fiat
331 Circle Dr, Saskatoon, SK S7L 5S8
1-888-317-2537
$44,999
+ taxes & licensing
Used
27,305KM
Other / Unsure Condition
VIN 1C6RR7FG2PS591772
Vehicle Details
- Exterior Colour Granite Crystal Metallic
- Interior Colour Diesel Grey/Black
- Body Style Crew Cab
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 27,305 KM
Vehicle Description
1500 Classic Tradesman
Vehicle Features
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Options
Power Windows
Power Mirror(s)
Interior
Cruise Control
Power Door Locks
Immobilizer
Remote Keyless Entry
Rear Bench Seat
Mechanical
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Four Wheel Drive
3.55 Rear Axle Ratio
Class IV Hitch Receiver
Exterior
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass
Fog Lamps
Tires - Front All-Season
Tires - Rear All-Season
Tires: P275/60R20 OWL AS
Convenience
Intermittent Wipers
Tow Hitch
Variable Speed Intermittent Wipers
Seating
Split Bench Seat
Vinyl Seats
Comfort
A/C
Adjustable Steering Wheel
Media / Nav / Comm
Auxiliary Audio Input
RADIO: UCONNECT 5 W/8.4" DISPLAY
Additional Features
MP3 Capability
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection
Granite Crystal Metallic
ENGINE: 3.6L PENTASTAR VVT V6 (STD)
GVWR: 3 084 KGS (6 800 LBS) (STD)
TRANSMISSION: 8-SPEED AUTOMATIC (STD)
WHEELS: 20" X 8" HIGH GLOSS BLACK ALUMINUM
Mopar Sport Performance Hood
QUICK ORDER PACKAGE 29J EXPRESS -inc: Engine: 3.6L Pentastar VVT V6 Transmission: 8-Speed Automatic Body-Colour Front Fascia Body Colour Grille Body Colour Rear Bumper w/Step Pads Ram 1500 Express Group
WHEEL & SOUND GROUP -inc: Rear Floor Mats Front Floor Mats Carpet Floor Covering Remote Keyless Entry
DIESEL GREY/BLACK PREMIUM CLOTH FRONT BUCKET SEATS -inc: Power Lumbar Adjust 115-Volt Auxiliary Power Outlet Bucket Seats Rear 60/40 Split-Folding Bench Seat Fold-Flat Load Floor Power 10-Way Driver Seat w/Lumbar Full-Length Upgraded Floor Console
ELECTRONICS CONVENIENCE GROUP -inc: 7" Customizable In-Cluster Display
NIGHT EDITION -inc: Google Android Auto USB Mobile Projection Auto-Dimming Rearview Mirror Integrated Centre Stack Radio Black 4x4 Badge Black Headlamp Bezels Black RAM Tailgate Badge Humidity Sensor 8.4" Touchscreen Wheels: 20" x 8" High Glo...
SUB ZERO PACKAGE -inc: Remote Start System Leather-Wrapped Steering Wheel Rear 60/40 Split-Folding Bench Seat Steering Wheel-Mounted Audio Controls Power 10-Way Driver Seat w/Lumbar Power Lumbar Adjust 115-Volt Auxiliary Power Outlet Front Cent...
SIRIUSXM SATELLITE RADIO -inc: 1-Year SiriusXM Radio Service For SiriusXM Info Call 888-539-7474
SIRIUSXM GUARDIAN-INCLUDED TRIAL -inc: 1 Year Subscription (Registration Required) Global Telematics Box Module (TBM) For Details Visit DriveUconnect.ca 4G LTE Wi-Fi Hot Spot
