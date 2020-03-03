Menu
Account
Sign In

2012 RAM 1500

SLT Big Horn Crew Loaded Ram Boxes

Watch This Vehicle

2012 RAM 1500

SLT Big Horn Crew Loaded Ram Boxes

Location

Gauvin Motors Ltd

720 Chaplin St W, Swift Current, SK S9H 0G4

1-888-380-6842

  1. 4739601
  2. 4739601
  3. 4739601
  4. 4739601
  5. 4739601
  6. 4739601
  7. 4739601
  8. 4739601
  9. 4739601
  10. 4739601
  11. 4739601
  12. 4739601
  13. 4739601
  14. 4739601
  15. 4739601
  16. 4739601
  17. 4739601
  18. 4739601
  19. 4739601
  20. 4739601
  21. 4739601
  22. 4739601
  23. 4739601
  24. 4739601
  25. 4739601
  26. 4739601
  27. 4739601
  28. 4739601
  29. 4739601
  30. 4739601
  31. 4739601
  32. 4739601
  33. 4739601
  34. 4739601
  35. 4739601
  36. 4739601
  37. 4739601
  38. 4739601
  39. 4739601
  40. 4739601
  41. 4739601
  42. 4739601
  43. 4739601
  44. 4739601
  45. 4739601
  46. 4739601
Contact Seller

$17,995

+ taxes & licensing

  • 164,670KM
  • Used
  • Other / Unsure Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4739601
  • Stock #: 120407
  • VIN: 1c6rd7lt0cs120407
Exterior Colour
Silver
Interior Colour
Grey
Body Style
Pickup Truck
Transmission
Automatic
Doors
4-door

2012 RAM 1500 SLT BIG HORN, CREW CAB, 4X4, 5.7 L HEMI V8 W/ 383 HP, 6 SPEED AUTO, FULLY EQUIPPED INCLUDING BUCKETS, CONSOLE, POWER DRIVERS SEAT, NAVIGATION SYSTEM, HARD DRIVE, AM/FM CD WITH MP3 JACK, REMOTE START, POWER SLIDING REAR WINDOW, BLUETOOTH, RAM BOXES, 20' CHROME PLATED ALLOY WHEELS, TOW PACKAGE, DUAL EXHAUST OUTLETS, AFTERMARKET REAR AIR BAGS, TONNEAU COVER, SPRAY IN BOX LINER, WEATHERTECH MATS FRONT AND REAR, MUDFLAPS AND SO MUCH MORE! EXCELLENT CONDITION, VERY SHARP, WELL EQUIPPED TRUCK, OWN IT FOR ONLY $17,995. TRADES WELCOME, FINANCING AVAILABLE, DONT MISS IT!! 1c6rd7lt0cs120407

Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Door Locks
  • POWER SEAT
Comfort
  • Air Conditioning
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • tilt steering
  • Courtesy Lights
  • Tow Package
  • remote start
  • Intermittent Wipers
  • Tow Hooks
  • Sun Visors w/Illuminated Vanity Mirrors
  • Auto On/Off Headlamps
  • Convenience Lighting Pkg
  • Cup Holder
  • Glove Box Lamp
  • Overhead Console w/UGDO
  • Rear Dome w/On/Off Switch Lamp
  • Halogen Headlamps
  • Halogen Quad Headlamps
Seating
  • Bucket Seats
Exterior
  • Alloy Wheels
  • Daytime Running Lights
  • tinted windows
  • Rear Mounted Spare
Media / Nav / Comm
  • Tachometer
  • Trip Odometer
  • CD Player
  • Trip Computer
  • Bluetooth
  • Satellite Radio
  • Digital clock
  • Steering Wheel Mounted Audio Controls
Security
  • Anti-Theft
Windows
  • Rear Sliding Window
Safety
  • Fog Lamps
  • Anti-Lock Brakes (ABS)
  • Traction Control System
Trim
  • Leather Wrapped Steering Wheel
  • Leather Wrap Wheel
  • Bright/Bright Billets Grille
Additional Features
  • Crew Cab
  • Premium Audio
  • All Equipped
  • Premium and/or Oversized Wheels
  • DUAL REAR EXHAUST
  • REAR VIEW AUTO DIM MIRROR
  • Navigation System
  • Bed Liner
  • Fully loaded
  • Rear View Camera
  • Electronic Compass
  • Wheels: 20' x 9' Chrome Clad Aluminum
  • RamBox Cargo Management System
  • Auxiliary 12v Outlet
  • Chrome Exterior Mirrors
  • 6.5' Touch Screen Display
  • HARD DRIVE
  • Power Multi-Function Foldaway Mirrors
  • Luxury Group
  • Electronic Shift On Demand Transfer Case
  • Auto Dim Exterior Mirrors
  • UConnect Voice Command w/Bluetooth
  • Remote USB Port
  • Garmin Navigation System
  • Bighorn Badge
  • Quick Order Package 25X Big Horn
  • Radio: UConnect 430N CD/DVD/MP3/HDD/NAV

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Gauvin Motors Ltd

2010 Ford F-150 XLT ...
 149,638 KM
$11,995 + tax & lic
2012 Honda Civic Si ...
 118,691 KM
$10,995 + tax & lic
2005 Ford Freestyle ...
 274,357 KM
$4,995 + tax & lic
Gauvin Motors Ltd

Gauvin Motors Ltd

720 Chaplin St W, Swift Current, SK S9H 0G4

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

1-888-380-XXXX

(click to show)

1-888-380-6842

Send A Message