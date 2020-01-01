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2014 Ford Edge

Limited, Leather, Pano Roof, Nav

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2014 Ford Edge

Limited, Leather, Pano Roof, Nav

Location

Gauvin Motors Ltd

720 Chaplin St W, Swift Current, SK S9H 0G4

1-888-380-6842

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$17,495

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  • 158,075KM
  • Used
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  • Listing ID: 4489707
  • Stock #: 20T0
  • VIN: 2FMDK4KC5EBA00037
Exterior Colour
White
Interior Colour
Black
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Automatic
Doors
4-door

2014 FORD EDGE LIMITED, AWD, 3.5 L V6, FULLY EQUIPPED WITH EVERYTHING INCLUDING LEATHER, HEATED POWER BUCKET SEATS, MEMORY SETTINGS, PANORAMIC SUNROOF, NAVIGATION SYSTEM, POWER REAR HATCH, REMOTE START, VOICE ACTIVATED SYNCH BLUETOOTH SYSTEM, REAR VIEW CAMERA, DUAL ZONE CLIMATE CONTROL, SATELLITE RADIO, PREMIUM SOUND SYSTEM, DRIVING LIGHTS AND SO MUCH MORE! PREMIUM CONDITION, OWN IT FOR ONLY $17,495. DONT MISS IT!!! TRADES WELCOME, LOW RATE FINANCING AND EXTENDED WARRANTY AVAILABLE. 2FMDK4KC5EBA00037

Safety
  • Fog Lights
  • Anti-Lock Brakes (ABS)
  • Traction Control System
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Door Locks
  • Power Sunroof
  • POWER SEAT
Comfort
  • Air Conditioning
  • Dual Climate Control
  • Climate Control
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • tilt steering
  • Courtesy Lights
  • remote start
  • Intermittent Wipers
  • Console
  • Convenience Lighting Pkg
  • Cup Holder
Seating
  • Bucket Seats
  • Heated Seats
  • Memory Seats
  • Reclining Seats
Exterior
  • Alloy Wheels
  • Rear Window Wiper
  • tinted windows
Media / Nav / Comm
  • Tachometer
  • Trip Odometer
  • CD Player
  • Trip Computer
  • Satellite Radio
  • Digital clock
Powertrain
  • All Wheel Drive
Security
  • Anti-Theft
Windows
  • Panoramic Sunroof
  • rear window defogger
  • Privacy Glass
Trim
  • Leather Wrap Wheel
Additional Features
  • Premium Audio
  • Premium and/or Oversized Wheels
  • 4th Door
  • Navigation System
  • Fully loaded
  • Rear View Camera
  • Power Lift Gates
  • Electronic Compass
  • Auxiliary 12v Outlet
  • Panoramic Vista Roof
  • RADIO: VOICE-ACTIVATED NAVIGATION SYSTEM
  • CANADIAN TOURING PACKAGE

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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