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2014 Ford Escape

Titanium

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Gauvin Motors Ltd

720 Chaplin St W, Swift Current, SK S9H 0G4

1-888-380-6842

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  • 111,789KM
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  • Listing ID: 4489725
  • Stock #: D89009
  • VIN: 1FMCU9J90EUD89009
Exterior Colour
SUNSET ORANGE
Interior Colour
Black
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Automatic
Doors
4-door

2014 FORD ESCAPE TITANIUM AWD, 2.0 L ECOBOOST, FULLY EQUIPPED WITH EVERYTHING INCLUDING LEATHER, HEATED SEATS, POWER DRIVERS SEAT, DUAL ZONE CLIMATE CONTROL, PREMIUM SOUND SYSTEM, PANORAMIC POWER SUNROOF, POWER REAR HATCH, NAVIGATION SYSTEM, KEYLESS ENTRY, PUSH BUTTON START, SYNCH VOICE ACTIVATED BLUETOOTH SYSTEM, REAR CAMERA, PREMIUM ALLOY WHEELS, PRIVACY GLASS AND SO MUCH MORE! ITS IN BEAUTIFUL CONDITION AND PRICED TO MOVE AT ONLY $17,495. DONT MISS IT!!! LOW RATE, ON THE SPOT FINANCING AVAILABLE O.A.C. TRADES WELCOME! 1FMCU9J90EUD89009

Safety
  • Fog Lights
  • Anti-Lock Brakes (ABS)
  • Traction Control System
  • DUAL AIRBAG
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Door Locks
  • Power Sunroof
  • POWER SEAT
Comfort
  • Air Conditioning
  • Dual Climate Control
  • Climate Control
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • tilt steering
  • Courtesy Lights
  • Map Lights
  • remote start
  • Intermittent Wipers
  • Console
  • Auto On/Off Headlamps
  • Convenience Lighting Pkg
  • Cup Holder
  • Halogen Headlamps
Seating
  • Bucket Seats
  • Heated Seats
  • Leather Interior
  • Reclining Seats
Exterior
  • Alloy Wheels
  • Daytime Running Lights
  • Rear Window Wiper
  • tinted windows
Media / Nav / Comm
  • Tachometer
  • Trip Odometer
  • CD Player
  • Trip Computer
  • Satellite Radio
  • Digital clock
Powertrain
  • All Wheel Drive
Windows
  • Sunroof
  • Panoramic Sunroof
  • rear window defogger
  • Privacy Glass
Security
  • Anti-Theft
Trim
  • Leather Wrap Wheel
Additional Features
  • Premium Audio
  • Premium and/or Oversized Wheels
  • Navigation System
  • Fully loaded
  • Rear View Camera
  • Power Lift Gates
  • Electronic Compass
  • Auxiliary 12v Outlet
  • Engine: 2.0L EcoBoost
  • Synch Bluetooth System

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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