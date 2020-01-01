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2018 Dodge Grand Caravan

Crew Leather,P.Hatch,p.Sliding Doors

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2018 Dodge Grand Caravan

Crew Leather,P.Hatch,p.Sliding Doors

Location

Gauvin Motors Ltd

720 Chaplin St W, Swift Current, SK S9H 0G4

1-888-380-6842

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$24,995

+ taxes & licensing

  • 40,100KM
  • Used
  • Other / Unsure Condition
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  • Listing ID: 4489701
  • Stock #: 19T155
  • VIN: 2C4RDGDGXJR288225
Exterior Colour
Silver
Interior Colour
Black
Body Style
Minivan / Van
Transmission
Automatic
Doors
4-door

2018 DODGE GRAND CARAVAN CREW, 7 PASSENGER, FULLY EQUIPPED INCLUDING LEATHER, HEATED POWER SEATS, HEATED STEERING WHEEL, QUAD BUCKET SEATING, REAR AIR/HEAT, DUAL ZONE CLIMATE CONTROL, REAR CAMERA, SATELLITE RADIO, POWER SLIDING DOORS, POWER REAR HATCH, DRIVING LIGHTS, PREMIUM SOUND SYSTEM WITH HARD DRIVE, KEYLESS ENTRY, PRIVACY GLASS AND SO MUCH MORE! ONLY 36150 Km, BEAUTIFUL CONDITION, WAS OVER $41,000.00 NEW....OUR LOW PRICE ONLY $27,995. DONT MISS IT!!! 2C4RDGDGXJR288225 DRASTICALLY REDUCED TO $24,995.00....

Safety
  • Fog Lights
  • Anti-Lock Brakes (ABS)
  • Traction Control System
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Door Locks
  • Power Sliding Doors
Comfort
  • Air Conditioning
  • Dual Climate Control
  • Climate Control
  • Rear Air & Heat
  • Heated Steering Wheel
Convenience
  • Keyless Entry
  • tilt steering
  • Halogen Headlamps
Seating
  • Bucket Seats
  • Heated Seats
  • Leather Interior
  • Quad Seating
Exterior
  • Alloy Wheels
  • tinted windows
Media / Nav / Comm
  • Tachometer
  • Trip Odometer
  • Trip Computer
  • Bluetooth
  • Satellite Radio
Powertrain
  • Front Wheel Drive
Security
  • Anti-Theft
Windows
  • rear window defogger
  • Privacy Glass
Trim
  • Leather Wrap Wheel
Additional Features
  • All Equipped
  • Fully loaded
  • Rear View Camera
  • Electronic Compass
  • Power Rear Hatch
  • Auxiliary 12v Outlet
  • ParkView Rear Back-Up Camera
  • 110 V outlet
  • Audio input jack for mobile devices
  • Engine: 3.6L Pentastar VVT V6
  • 6.5' Touchscreen
  • Power Seats Driver and Passenger
  • Premium Audio With Hard Drive

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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