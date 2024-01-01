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1981 TENNANT 285 SWEEPER W/ TRAILER

1,538 KM

Details Description

$8,000

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1981 TENNANT 285 SWEEPER W/ TRAILER

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1981 TENNANT 285 SWEEPER W/ TRAILER

Location

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

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1,538KM
Used
VIN 285-10149

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Transmission Manual / Standard
  • Mileage 1,538 KM

Vehicle Description

OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO ON TIMED ONLINE AUCTION ON WEDNESDAY MAY 1.
**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 11763 - LOT #: 403 - RESERVE PRICE: $8,000 - CARPROOF REPORT: NOT AVAILABLE **IMPORTANT DECLARATIONS - AUCTIONEER ANNOUNCEMENT: NON-SPECIFIC AUCTIONEER ANNOUNCEMENT. CALL 403-250-1995 FOR DETAILS. - AUCTIONEER ANNOUNCEMENT: NON-SPECIFIC AUCTIONEER ANNOUNCEMENT. CALL 403-250-1995 FOR DETAILS. - *TRAILER RE-BUILT 2020, 6000LB AXLE* SWEEPER GVWR: 4900LBS * * MISSING TRAILER VIN - REQUIRES ASSIGNED VIN * - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE.

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