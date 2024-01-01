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2014 RAM 1500

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TRADESMAN

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2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

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240,663KM
Used
VIN 3C6RR7KT1EG280924

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Gasoline
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # 10788
  • Mileage 240,663 KM

Vehicle Description

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