2016 Land Rover Range Rover
Sport V8 SUPERCHARGED DYNAMIC V8
Location
Auto House
2404 23rd Ave NE, Calgary, AB T2E 8J4
403-263-4446
Used
186,999KM
VIN SALWR2EF7GA114910
Vehicle Details
- Body Style SUV / Crossover
- Mileage 186,999 KM
Vehicle Description
2016 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SUPERCHARGED V8 WITH 186999 KMS, NAVIGATION, BACKUP CAMERA, PANORAMIC ROOF, BLUETOOTH, HEATED STEERING WHEEL, PADDLE SHIFTERS, HEATED SEATS AND MORE!
Vehicle Features
Additional Features
Locking/Limited Slip Differential,Air Suspension,Four Wheel Drive,Supercharged,Integrated Turn Signal Mirrors,Power Folding Mirrors,Power Liftgate,Remote Trunk Release,Power Mirror(s),Power Door Locks,Intermittent Wipers,Fog Lamps,Rear Spoiler,Rear Def...
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
