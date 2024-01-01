Menu
Account
Sign In
OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO ON LIVE ONLINE AUCTION ON SATURDAY APRIL 20.<BR> SALE STARTS AT 11:00 AM.<BR><BR>**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 98694 - LOT #: - RESERVE PRICE: $40,300 - CARPROOF REPORT: AVAILABLE AT WWW.REGALAUCTIONS.COM **IMPORTANT DECLARATIONS - AUCTIONEER ANNOUNCEMENT: NON-SPECIFIC AUCTIONEER ANNOUNCEMENT. CALL 403-250-1995 FOR DETAILS. - AUCTIONEER ANNOUNCEMENT: NON-SPECIFIC AUCTIONEER ANNOUNCEMENT. CALL 403-250-1995 FOR DETAILS. - AUCTIONEER ANNOUNCEMENT: NON-SPECIFIC AUCTIONEER ANNOUNCEMENT. CALL 403-250-1995 FOR DETAILS. - AUCTIONEER ANNOUNCEMENT: NON-SPECIFIC AUCTIONEER ANNOUNCEMENT. CALL 403-250-1995 FOR DETAILS. - * ENGINE NOISE * - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLES TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVERS LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WELL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE.<BR/><BR/>WWW.REGALAUCTIONS.COM

2017 Ford F-150

92,303 KM

Details Description

$40,300

+ tax & licensing
Make it Yours

2017 Ford F-150

RAPTOR

Watch This Vehicle

2017 Ford F-150

RAPTOR

Location

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

  1. 11167897
  2. 11167897
  3. 11167897
  4. 11167897
  5. 11167897
  6. 11167897
  7. 11167897
  8. 11167897
  9. 11167897
  10. 11167897
  11. 11167897
  12. 11167897
  13. 11167897
  14. 11167897
  15. 11167897
  16. 11167897
  17. 11167897
  18. 11167897
  19. 11167897
  20. 11167897
  21. 11167897
  22. 11167897
  23. 11167897
  24. 11167897
  25. 11167897
  26. 11167897
  27. 11167897
  28. 11167897
  29. 11167897
  30. 11167897
  31. 11167897
  32. 11167897
  33. 11167897
  34. 11167897
  35. 11167897
  36. 11167897
  37. 11167897
  38. 11167897
Contact Seller

$40,300

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments Get Insurance Quotes
92,303KM
Used
VIN 1FTFW1RG6HFB57880

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Gasoline
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # 98694
  • Mileage 92,303 KM

Vehicle Description

OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO ON LIVE ONLINE AUCTION ON SATURDAY APRIL 20.
SALE STARTS AT 11:00 AM.

**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 98694 - LOT #: - RESERVE PRICE: $40,300 - CARPROOF REPORT: AVAILABLE AT WWW.REGALAUCTIONS.COM **IMPORTANT DECLARATIONS - AUCTIONEER ANNOUNCEMENT: NON-SPECIFIC AUCTIONEER ANNOUNCEMENT. CALL 403-250-1995 FOR DETAILS. - AUCTIONEER ANNOUNCEMENT: NON-SPECIFIC AUCTIONEER ANNOUNCEMENT. CALL 403-250-1995 FOR DETAILS. - AUCTIONEER ANNOUNCEMENT: NON-SPECIFIC AUCTIONEER ANNOUNCEMENT. CALL 403-250-1995 FOR DETAILS. - AUCTIONEER ANNOUNCEMENT: NON-SPECIFIC AUCTIONEER ANNOUNCEMENT. CALL 403-250-1995 FOR DETAILS. - * ENGINE NOISE * - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE.

WWW.REGALAUCTIONS.COM

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Regal Auctions Ltd.

Used 2005 Volkswagen Golf GLS for sale in Calgary, AB
2005 Volkswagen Golf GLS 296,454 KM $CALL + tax & lic
Used 2007 Chrysler Prowler Base for sale in Calgary, AB
2007 Chrysler Prowler Base 184,057 KM $1,350 + tax & lic
Used 2005 Honda CR-V for sale in Calgary, AB
2005 Honda CR-V 243,429 KM $4,900 + tax & lic

Email Regal Auctions Ltd.

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Regal Auctions Ltd.

Regal Auctions Ltd.

Regal Auctions - Calgary

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

Call Dealer

403-250-XXXX

(click to show)

403-250-1995

Quick Links
Directions Website Inventory
$40,300

+ taxes & licensing

Regal Auctions Ltd.

403-250-1995

Contact Seller
2017 Ford F-150