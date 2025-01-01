$36,900+ GST
Make it Yours
2022 Mercedes-Benz A250
4MATIC Hatch
2022 Mercedes-Benz A250
4MATIC Hatch
Location
Lone Star Mercedes-Benz
10 Heritage Meadows Road SE, Calgary, AB T2H 3C1
403-253-1333
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$36,900
+ GST
Used
65,122KM
VIN W1K3F4HB4NJ364471
Vehicle Details
- Exterior Colour NIGHT BLACK
- Interior Colour BLACK ARTICO/DINAMICA W/ RED STITCHING
- Body Style Hatchback
- Transmission Automatic
- Stock # P69407
- Mileage 65,122 KM
Vehicle Features
Interior
Heated Steering Wheel
Media / Nav / Comm
SIRIUSXM Satellite Radio
Exterior
360-Degree Camera
Additional Features
PREMIUM PACKAGE
NAVIGATION PACKAGE
TECHNOLOGY PACKAGE
Night Package
Active Parking Assist
Black Open-Pore Wood Trim
19inch AMG Multi-Spoke Wheels, Black
Advanced Sound System
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From Lone Star Mercedes-Benz
2023 Audi A4 45 2.0T Technik quattro 7sp S tronic 48,766 KM $43,900 + GST
2015 Mercedes-Benz ML-Class ML400 4MATIC 133,020 KM $23,900 + GST
2024 Mercedes-Benz C 300 4MATIC Sedan 9,866 KM $59,900 + GST
Email Lone Star Mercedes-Benz
This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Lone Star Mercedes-Benz
10 Heritage Meadows Road SE, Calgary, AB T2H 3C1
Call Dealer
403-253-XXXX(click to show)
$36,900
+ GST>
Lone Star Mercedes-Benz
403-253-1333
2022 Mercedes-Benz A250