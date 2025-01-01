Menu
2022 Mercedes-Benz A250

65,122 KM

$36,900

+ GST
2022 Mercedes-Benz A250

4MATIC Hatch

13120673

2022 Mercedes-Benz A250

4MATIC Hatch

Location

Lone Star Mercedes-Benz

10 Heritage Meadows Road SE, Calgary, AB T2H 3C1

403-253-1333

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$36,900

+ GST

Used
65,122KM
VIN W1K3F4HB4NJ364471

Vehicle Details

  • Exterior Colour NIGHT BLACK
  • Interior Colour BLACK ARTICO/DINAMICA W/ RED STITCHING
  • Body Style Hatchback
  • Transmission Automatic
  • Stock # P69407
  • Mileage 65,122 KM

Vehicle Features

Interior

Heated Steering Wheel

Media / Nav / Comm

SIRIUSXM Satellite Radio

Exterior

360-Degree Camera

Additional Features

PREMIUM PACKAGE
NAVIGATION PACKAGE
TECHNOLOGY PACKAGE
Night Package
Active Parking Assist
Black Open-Pore Wood Trim
19inch AMG Multi-Spoke Wheels, Black
Advanced Sound System

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Lone Star Mercedes-Benz

Lone Star Mercedes-Benz

10 Heritage Meadows Road SE, Calgary, AB T2H 3C1

$36,900

+ GST>

Lone Star Mercedes-Benz

403-253-1333

2022 Mercedes-Benz A250