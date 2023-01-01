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2012 RAM 1500

169,846 KM

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PCL Auto

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2012 RAM 1500

2012 RAM 1500

4WD Crew Cab 140.5" Laramie

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2012 RAM 1500

4WD Crew Cab 140.5" Laramie

Location

PCL Auto

12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1

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169,846KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 9460762
  • Stock #: 2212-06
  • VIN: 1C6RD7NT2CS109485

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Gray
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 169,846 KM

Vehicle Description

PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.

OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.

ALL VEHICLES COME WITH:
• MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT
• CARFAX
• 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)
• OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)
• FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA

PAYMENTS METHOD:
• CASH
• DEBIT CARDS
• BANK DRAFTS
• CERTIFIED CHEQUES
• CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)

FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS.

********** 2012 RAM 1500 LARAMIE **********

ENGINE: 5.7L 8CYL

ACTIVE STATUS
4X4
LOW  MILEAGE ( 169,846 KM )
ONE OWNER
BACKUP CAMERA
FACTORY REMOTE STARTER
LEATHER FRONT & REAR HEATED SEATS
SUNROOF
GPS
HEATED WHEEL STEERING
COLD FRONT SEATS
BLUETOOTH
STEERING WHEEL CONTROL
CRUISE CONTROL
TRACTION CONTROL
POWER SEATS
INSPECTED
DETAILED

WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST.

EYE IT. TRY IT. BUY IT.

AMVIC© LICENSED DEALER

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Fog Lights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Power Door Locks
Heated Steering Wheel
Power Mirrors
Power Windows
Leather Seats
Premium Sound System
CD Player
Wheel Locks
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Hard Disk Drive Media Storage
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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