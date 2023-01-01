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2013 Mitsubishi Lancer

133,611 KM

Details Description Features

$9,250

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PCL Auto

780-244-2886

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2013 Mitsubishi Lancer

2013 Mitsubishi Lancer

4DR SDN MAN SE FWD

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2013 Mitsubishi Lancer

4DR SDN MAN SE FWD

Location

PCL Auto

12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1

780-244-2886

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$9,250

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133,611KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 9496957
  • Stock #: 2203-22
  • VIN: JA32U2FU0DU609363

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 133,611 KM

Vehicle Description

PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.

 

OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.

 

ALL VEHICLES COME WITH:

  • MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT
  • CARFAX
  • 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)
  • OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)
  • FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA

 

PAYMENT METHODS:

  • CASH
  • DEBIT CARDS
  • BANK DRAFTS
  • CERTIFIED CHEQUES
  • CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)

 

FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS. 

 

********** 2013 MITSUBISHI LANCER SE MANUAL **********

 

ENGINE:2.0L 4CYL

 

LOW KM (133,611 KM)

LEATHER

SUNROOF

FOGLIGHTS

HEATED FRONT SEAT(S)

BLUETOOTH CONNECTION

MP3 PLAYER

STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS

AUXILIARY AUDIO INPUT

AM/FM RADIO

VARIABLE SPEED INTERMITTENT WIPERS

EQUALIZER

POWER OUTLET

FRONT READING LAMPS

EMERGENCY TRUNK RELEASE

REMOTE TRUNK RELEASE

TIRE PRESSURE MONITOR

TRIP COMPUTER

STABILITY CONTROL

BRAKE ASSIST

REAR BENCH SEAT

PASS-THROUGH REAR SEAT

4-WHEEL DISC BRAKES

CHILD SAFETY LOCKS

POWER DRIVER SEAT

TEMPORARY SPARE TIRE

ALUMINUM WHEELS

INSPECTED

RE-CERTIFIED (INSPECTION WAS DONE BY CERTIFIED FACILITY)

DETAILED

 

WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST. 

 

EYE IT. TRY IT. BUY IT.

 

AMVIC© LICENSED DEALER

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Power Mirrors
Power Windows
Sunroof / Moonroof
CD Player
Automatic Headlights
Equalizer
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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