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780-244-2886
2013 Mitsubishi Lancer
4DR SDN MAN SE FWD
Location
PCL Auto
12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1
780-244-2886
$9,250
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9496957
- Stock #: 2203-22
- VIN: JA32U2FU0DU609363
Vehicle Details
- Exterior Colour Gray
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Manual / Standard
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 133,611 KM
Vehicle Description
PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.
OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.
ALL VEHICLES COME WITH:
- MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT
- CARFAX
- 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)
- OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)
- FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA
PAYMENT METHODS:
- CASH
- DEBIT CARDS
- BANK DRAFTS
- CERTIFIED CHEQUES
- CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)
FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS.
********** 2013 MITSUBISHI LANCER SE MANUAL **********
ENGINE:2.0L 4CYL
LOW KM (133,611 KM)
LEATHER
SUNROOF
FOGLIGHTS
HEATED FRONT SEAT(S)
BLUETOOTH CONNECTION
MP3 PLAYER
STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS
AUXILIARY AUDIO INPUT
AM/FM RADIO
VARIABLE SPEED INTERMITTENT WIPERS
EQUALIZER
POWER OUTLET
FRONT READING LAMPS
EMERGENCY TRUNK RELEASE
REMOTE TRUNK RELEASE
TIRE PRESSURE MONITOR
TRIP COMPUTER
STABILITY CONTROL
BRAKE ASSIST
REAR BENCH SEAT
PASS-THROUGH REAR SEAT
4-WHEEL DISC BRAKES
CHILD SAFETY LOCKS
POWER DRIVER SEAT
TEMPORARY SPARE TIRE
ALUMINUM WHEELS
INSPECTED
RE-CERTIFIED (INSPECTION WAS DONE BY CERTIFIED FACILITY)
DETAILED
WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST.
EYE IT. TRY IT. BUY IT.
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Vehicle Features
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