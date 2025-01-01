$25,997+ GST
2014 Honda Odyssey
Touring | FULL LOAD!! | ALL CREDIT ACCEPTED!!
Location
XpressApprovals
11360 170 St NW, Edmonton, AB T5S 2X1
(403) 909-8666
$25,997
+ GST
Used
130,236KM
Excellent Condition
VIN 5FNRL5H96EB501899
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Brown
- Body Style Minivan / Van
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Passengers 8
- Stock # 501899
- Mileage 130,236 KM
Vehicle Description
|
Vehicle Features
Mechanical
Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Exterior
Fog Lights
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
HID Headlights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Power Liftgate
Privacy Glass
Temporary spare tire
Interior
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Woodgrain Interior Trim
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Power Options
Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Third Passenger Door
Power Fourth Passenger Door
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
Rear Seat Audio Controls
Seating
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
3rd Row Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Comfort
Climate Control
Convenience
Variable Speed Intermittent Wipers
Third Passenger Door
Fourth Passenger Door
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Additional Features
Entertainment System
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Hard Disk Drive Media Storage
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Headlights-Auto-Leveling
2014 Honda Odyssey