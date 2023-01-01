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2015 Chrysler 200

82,034 KM

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Location

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12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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82,034KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 9543379
  • VIN: 1C3CCCDG5FN598096

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Flex Fuel
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 82,034 KM

Vehicle Description

PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM. OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM. ALL VEHICLES COME WITH: • MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT • CARFAX • 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE) • OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE) • FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA PAYMENT METHODS: • CASH • DEBIT CARDS • BANK DRAFTS • CERTIFIED CHEQUES • CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES) FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS. ********** 2015 CHRYSLER 200 S ********** ENGINE: 3.6L 6CYL AWD LOW KM ( 82,034 KM ) FACTORY REMOTE STARTER ( 2 FOBS) BACKUP CAMERA DUAL SUNROOF (PANORAMA ) NAVIGATION SYSTEM LEATHER HEATED & COOLDED SEATS HEATED STEERING WHEEL POWER SEATS BLUETOOTH STEERING WHEEL CONTROL CRUISE CONTROL TRACTION CONTROL ELCTRONIC SPEEDOMETRE MIRROR DIMMER LCD MONITOR BLOCK HEATER 2 12V DC Power Outlets SYSTEM MONITOR Rear Child Safety Locks INSPECTED RE-CERTIFIED (INSPECTION WAS DONE BY CERTIFIED FACILITY) DETAILED WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST. EYE IT. TRY IT. BUY IT. AMVIC© LICENSED DEALER

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Fog Lights
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Temporary spare tire
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Rear Bench Seat
Keyless Start
Power Mirrors
Power Windows
AM/FM Radio
MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Transmission w/Dual Shift Mode
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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