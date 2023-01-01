$14,450+ tax & licensing
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780-244-2886
2015 Chrysler 200
S
Location
PCL Auto
12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1
780-244-2886
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$14,450
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9543379
- VIN: 1C3CCCDG5FN598096
Vehicle Details
- Exterior Colour Gray
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Flex Fuel
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 82,034 KM
Vehicle Description
PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM. OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM. ALL VEHICLES COME WITH: • MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT • CARFAX • 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE) • OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE) • FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA PAYMENT METHODS: • CASH • DEBIT CARDS • BANK DRAFTS • CERTIFIED CHEQUES • CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES) FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS. ********** 2015 CHRYSLER 200 S ********** ENGINE: 3.6L 6CYL AWD LOW KM ( 82,034 KM ) FACTORY REMOTE STARTER ( 2 FOBS) BACKUP CAMERA DUAL SUNROOF (PANORAMA ) NAVIGATION SYSTEM LEATHER HEATED & COOLDED SEATS HEATED STEERING WHEEL POWER SEATS BLUETOOTH STEERING WHEEL CONTROL CRUISE CONTROL TRACTION CONTROL ELCTRONIC SPEEDOMETRE MIRROR DIMMER LCD MONITOR BLOCK HEATER 2 12V DC Power Outlets SYSTEM MONITOR Rear Child Safety Locks INSPECTED RE-CERTIFIED (INSPECTION WAS DONE BY CERTIFIED FACILITY) DETAILED WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST. EYE IT. TRY IT. BUY IT. AMVIC© LICENSED DEALER
Vehicle Features
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