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2016 Nissan Altima

133,773 KM

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2016 Nissan Altima

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S

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2016 Nissan Altima

S

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12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1

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Certified

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133,773KM
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Excellent Condition
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  • Listing ID: 9563662
  • Stock #: 2301-20
  • VIN: 1N4AL3AP2GN317791

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 5-door
  • Passengers 5
  • Mileage 133,773 KM

Vehicle Description

******* 1 YEAR FREE POWERTRAIN WARRANTY ON LISTED PRICE*******




PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.



OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.



ALL VEHICLES COME WITH:

 

• MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT

 

• CARFAX

 

• 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)

 

• OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)

 

• FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA



PAYMENT METHODS:

 

• CASH

 

• DEBIT CARDS

 

• BANK DRAFTS

 

• CERTIFIED CHEQUES

 

• CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)



FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS.



********** 2016 NISSAN ALTIMA 2.5 S **********



ENGINE: 2.5L 4CYL



LOW KM ( 133,773 KM )

 

BACKUP CAMERA

 

FACTORY REMOTE STARTER

 

SUNROOF

 

HEATED SEATS

 

STEERING WHEEL CONTROL

 

AUX/USB PORTS

 

2 12V POWER OUTLETS

 

FOG LIGHTS

 

CRUISE CONTROL

 

TRACTION CONTROL

 

SYSTEM MONITOR

 

POWER WINDOW

 

INSPECTED

 

RE-CERTIFIED (INSPECTION WAS DONE BY CERTIFIED FACILITY)

 

DETAILED



WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST.



EYE IT. TRY IT. BUY IT.



AMVIC© LICENSED DEALER

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