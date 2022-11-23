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2019 Chevrolet Equinox

36,611 KM

Details Description Features

$23,950

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PCL Auto

780-244-2886

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2019 Chevrolet Equinox

2019 Chevrolet Equinox

AWD 4DR LS W/1LS

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2019 Chevrolet Equinox

AWD 4DR LS W/1LS

Location

PCL Auto

12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1

780-244-2886

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$23,950

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36,611KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 9387679
  • Stock #: 2212-19
  • VIN: 2GNAXSEV6K6239912

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Biege + Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 36,611 KM

Vehicle Description

******* 1 YEAR FREE POWERTRAIN WARRANTY ON LISTED PRICE*******

 

 

PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.

 

OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.

 

ALL VEHICLES COME WITH:

• MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT

• CARFAX

• 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)

• OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)

• FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA

 

PAYMENTS METHOD:

• CASH

• DEBIT CARDS

• BANK DRAFTS

• CERTIFIED CHEQUES

• CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)

 

FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS. 

 

********** 2019 CHEVROLET EQUINOX LS **********

 

ENGINE:1.5L 4CYL

 

 

LOW KM (36,611 KM)

AWD

FACTORY REMOTE ENGINE START

KEYLESS START

BACK-UP CAMERA

HEATED FRONT SEAT(S)

BLUETOOTH CONNECTION

TURBOCHARGED

STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS

MP3 PLAYER

AUXILIARY AUDIO INPUT

AM/FM RADIO

POWER OUTLET

DRIVER VANITY MIRROR

PASSENGER VANITY MIRROR

DRIVER ILLUMINATED VANITY MIRROR

PASSENGER ILLUMINATED VISOR MIRROR

TRANSMISSION W/DUAL SHIFT MODE

TIRE PRESSURE MONITOR

TELEMATICS

STABILITY CONTROL

REAR BENCH SEAT

PASSENGER AIR BAG SENSOR

WI-FI HOTSPOT

4-WHEEL DISC BRAKES

CHILD SAFETY LOCKS

DAYTIME RUNNING LIGHTS

PASS-THROUGH REAR SEAT

TEMPORARY SPARE TIRE

ALUMINUM WHEELS

INSPECTED

RE-CERTIFIED (INSPECTION WAS DONE BY CERTIFIED FACILITY)

DETAILED

 

WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST. 

 

EYE IT. TRY IT. BUY IT.

 

AMVIC© LICENSED DEALER

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Power Mirrors
Power Windows
Keyless Entry
Automatic Headlights
Turbocharged
Telematics
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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