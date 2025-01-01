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2004 Dodge Ram 3500
LARAMIE QAUD CAB 4X4 LOW KM'S! TUNED! LOCAL, NO ACCIDENTS!
2004 Dodge Ram 3500
LARAMIE QAUD CAB 4X4 LOW KM'S! TUNED! LOCAL, NO ACCIDENTS!
Location
SK Automarket
19833 Fraser Highway, Langley, BC V3A 4E1
604-533-1310
$39,995
+ taxes & licensing
Used
188,400KM
Excellent Condition
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VIN 3D7LU38C04G244370
Vehicle Details
- Exterior Colour Gray
- Interior Colour Black
- Body Style Pickup Truck
- Fuel Type Diesel
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 6
- Stock # 27395
- Mileage 188,400 KM
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Vehicle Description
CALL OR TEXT KARL @ 6-0-4-2-5-0-8-6-4-6 FOR INFO & TO CONFIRM WHICH LOCATION.
BEAUTIFUL LOCAL TRUCK WITH NO ACCIDENTS EVER. 1 TON LARAMIE LEVELED, TUNED AND FULLY LOADED! THROUGH THE SHOP, FULLY INSPECTED AND READY TO GO. FRONT END IS TIGHT, TIRES ARE 70 AND 80% AND THE BRAKES ARE 70% FRONT AND 80% REAR. IT NEEDS NOTHING BUT A LOVING NEW HOME FOR THIS BEAUTY! DON'T MISS THIS HARD TO FIND TRUCK, YOU WON'T FIND A NICER ONE.
2 LOCATIONS TO SERVE YOU, BE SURE TO CALL FIRST TO CONFIRM WHERE THE VEHICLE IS.
We are a family owned and operated business for 40 years. Since 1983 we have been committed to offering outstanding vehicles backed by exceptional customer service, now and in the future. Whatever your specific needs may be, we will custom tailor your purchase exactly how you want or need it to be. All you have to do is give us a call and we will happily walk you through all the steps with no stress and no pressure.
WE ARE THE HOUSE OF YES!
ADDITIONAL BENEFITS WHEN BUYING FROM SK AUTOMARKET:
-ON SITE FINANCING THROUGH OUR 17 AFFILIATED BANKS AND VEHICLE FINANCE COMPANIES.
-IN HOUSE LEASE TO OWN PROGRAM.
-EVERY VEHICLE HAS UNDERGONE A 120 POINT COMPREHENSIVE INSPECTION.
-EVERY PURCHASE INCLUDES A FREE POWERTRAIN WARRANTY.
-EVERY VEHICLE INCLUDES A COMPLIMENTARY BCAA MEMBERSHIP FOR YOUR SECURITY.
-EVERY VEHICLE INCLUDES A CARFAX AND ICBC DAMAGE REPORT.
-EVERY VEHICLE IS GUARANTEED LIEN FREE.
-DISCOUNTED RATES ON PARTS AND SERVICE FOR YOUR NEW CAR AND ANY OTHER FAMILY CARS THAT NEED WORK NOW AND IN THE FUTURE.
-40 YEARS IN THE VEHICLE SALES INDUSTRY.
-A+++ MEMBER OF THE BETTER BUSINESS BUREAU.
-RATED TOP DEALER BY CARGURUS 5 YEARS IN A ROW
-MEMBER IN GOOD STANDING WITH THE VEHICLE SALES AUTHORITY OF BRITISH COLUMBIA.
-MEMBER OF THE AUTOMOTIVE RETAILERS ASSOCIATION.
-COMMITTED CONTRIBUTOR TO OUR LOCAL COMMUNITY AND THE RESIDENTS OF BC.
$495 Documentation fee and applicable taxes are in addition to advertised prices.
LANGLEY LOCATION DEALER# 40038
S. SURREY LOCATION DEALER #9987
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LANGLEY LOCATION DEALER# 40038
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