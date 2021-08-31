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2020 GMC Sierra 1500

40,417 KM

Details Description Features

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Beausejour Chevrolet Buick GMC Ltd.

431-301-4368

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Crew Cab 4WD

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Crew Cab 4WD

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Beausejour Chevrolet Buick GMC Ltd.

1012 Park Ave, Beausejour, MB R0E 0C0

431-301-4368

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  • Listing ID: 7887966
  • Stock #: 0207
  • VIN: 1GTU9AEFXLZ126781

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Mileage 40,417 KM

Vehicle Description

X31 OFF-ROAD PACKAGE Z71 - OFF-ROAD SUSPENSION 5.3L ECOTEC3 V8 ENGINE CONVENIENCE PACKAGE TONNEAU COVER LT275 65R-18 GOODYEAR WRANGLER DURATRAC TIRES TRAILERING PACKAGE H.D. TRANSMISSION OIL COOLER ENGINE OIL COOLING SYSTEM AUTO. LOCKING REAR DIFFERENTIAL HITCH GUIDANCE SEAT ADJUSTER, DRIVE 4-WAY MANUAL 40 20 40 FRONT SPLIT-BENCH SEAT WITH CLOTH TRIM SEAT, REAR 60 40 FOLDING BENCH SEAT ADJUSTER, PASSENGER 4-WAY MANUAL WINDOWS, POWER FRONT, PASSENGER EXPRESS DOWN WINDOWS, POWER, REAR EXPRESS DOWN DEEP TINT REAR GLASS REMOTE KEYLESS ENTRY POWER DOOR LOCKS WINDOWS, POWER FRONT, DRIVER EXPRESS UP DOWN FLOOR CARPETING W FLOOR MATS RUBBERIZED-VINYL FRONT FLOOR MATS RUBBERIZED-VINYL REAR FLOOR MATS REAR BUMPER CORNERSTEPS REAR WINDOW DEFOGGER AIR VENTS REAR GVWR: 3221 KG (7100 LB) C67 - AIR CONDITIONING ISRV MIRROR HEATED OUTSIDE MIRRORS PICKUP BED CHASSIS DRIVE LINE-FOUR WHEEL DRIVE(4WD) REAR AXLE - 3.42 RATIO GMC INFOTAINMENT SYSTEM WITH 7in. DIAGONAL COLOUR TOUCHSCREEN BRAKES, 4-WHEEL ANTILOCK HILL DESCENT CONTROL TRAILER BRAKE CONTROLLER ENGINE BLOCK HEATER CRUISE CONTROL HIGH CAPACITY AIR CLEANER POWER OUTLET, FRONT AUXILIARY, 12-VOLT 170 AMP ALTERNATOR USB PORT 6-SPD AUTOMATIC TRANSMISSION TILT STEERING EXHAUST, SINGLE OUTLET STEERING WHEEL, URETHANE AUTOTRAC TWO-SPEED TRANSFER CASE SKID PLATES TAILGATE - MANUAL GATE FUNCTION WITH LIFT ASSIST, POWER LOCK AND RELEASE TEEN DRIVER DRIVER INFORMATION CENTER, 3.5in. LED CARGO AREA LIGHTING 18in. MACHINED ALUMINUM WHEELS INFOTAINMENT DISPLAY- NORMALLY BLACK COLOR (TFT) 7in., WVGA 800X480P TIRE PRESSURE MONITOR AUDIO SYSTEM FEATURE, 6-SPEAKER SWITCH-FLEXRIDE MODE SYSTEM REAR VISION CAMERA BUMPER CHROME FRONT BLACK FRONT RECOVERY HOOKS BUMPER, REAR CHROME LOWER CANADIAN BASE EQUIPMENT

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Windows
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Tow Hooks
Power Door Locks
Floor mats
Rear Bench Seat
Smart Device Integration
Daytime Running Lights
AM/FM Stereo
MP3 Player
Auxiliary Audio Input
Split Bench Seat
Pass-Through Rear Seat
A/C
Adjustable Steering Wheel
Power Outlet
Bluetooth Connection
Driver Restriction Features

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