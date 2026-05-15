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<p>2020 Buick Encore Sport Touring AWD</p><p>1.4LTR 4cyl turbo<br>ONLY 99,000kms!<br>A/C<br>Telescopic tilt steering<br>Cruise<br>Power windows<br>Power locks<br>Power mirrors<br>Power seat (drivers)<br>5 passengers<br>AM/FM radio<br>INTELLINK / Bluetooth<br>Factory remote starter<br>Back up camera<br>Alloy wheels<br>Fog lights<br>Sunroof<br>Economical transportation!</p><p>$21,975 Safetied<br>Financing and Warranty Available at Fine Ride Auto Sales Ltd<br>www.FineRideAutoSales.ca</p><p>Call: 204-415-3300 or 1-855-854-3300<br>Text: 204-226-1790<br>View in person at: Unit 3-3000 Main Street</p><p>DLR# 4614<br>**Plus applicable taxes**</p><p></p><p style=text-align:center;><span style=color:#000000;><i><span style=font-family:book antiqua, palatino, serif;font-size:14pt;><strong>***NEW SUMMER HOURS EFFECTIVE MAY 15, 2026***</strong></span></i></span></p><p style=text-align:center;><span style=color:#000000;><span style=font-family:book antiqua, palatino, serif;font-size:14pt;>Monday 9am to 6pm</span></span><br><span style=color:#000000;><span style=font-family:book antiqua, palatino, serif;font-size:14pt;>Tuesday 9am to 6pm</span></span><br><span style=color:#000000;><span style=font-family:book antiqua, palatino, serif;font-size:14pt;>Wednesday 9am to 8pm</span></span><br><span style=color:#000000;><span style=font-family:book antiqua, palatino, serif;font-size:14pt;>Thursday 9am to 6pm</span></span><br><span style=color:#000000;><span style=font-family:book antiqua, palatino, serif;font-size:14pt;>Friday 9am to 6pm</span></span><br><span style=color:#000000;><span style=font-family:book antiqua, palatino, serif;font-size:14pt;>Saturday CLOSED</span></span><br><span style=color:#000000;><span style=font-family:book antiqua, palatino, serif;font-size:14pt;>Sunday CLOSED</span></span></p>

2020 Buick Encore

99,000 KM

Details Description Features

$21,975

+ taxes & licensing
Make it Yours

2020 Buick Encore

Sport Touring

Watch This Vehicle
14453998

2020 Buick Encore

Sport Touring

Location

Fine Ride Auto Sales Ltd

3000 Main St, West Saint Paul, MB R2V 4T4

1-855-854-3300

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Contact Seller

$21,975

+ taxes & licensing

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Used
99,000KM
VIN KL4CJ2SB7LB022312

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Mileage 99,000 KM

Vehicle Description

2020 Buick Encore Sport Touring AWD

1.4LTR 4cyl turbo
ONLY 99,000kms!
A/C
Telescopic tilt steering
Cruise
Power windows
Power locks
Power mirrors
Power seat (driver's)
5 passengers
AM/FM radio
INTELLINK / Bluetooth
Factory remote starter
Back up camera
Alloy wheels
Fog lights
Sunroof
Economical transportation!

$21,975 Safetied
Financing and Warranty Available at Fine Ride Auto Sales Ltd
www.FineRideAutoSales.ca

Call: 204-415-3300 or 1-855-854-3300
Text: 204-226-1790
View in person at: Unit 3-3000 Main Street

DLR# 4614
**Plus applicable taxes**

***NEW SUMMER HOURS EFFECTIVE MAY 15, 2026***

Monday 9am to 6pm
Tuesday 9am to 6pm
Wednesday 9am to 8pm
Thursday 9am to 6pm
Friday 9am to 6pm
Saturday CLOSED
Sunday CLOSED

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Daytime Running Lights
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Interior

Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Engine Start
Floor mats
Keyless Start
Cargo shade
WiFi Hotspot
Smart Device Integration

Power Options

Power Windows

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Exterior

Aluminum Wheels
Privacy Glass
Fog Lamps
Temporary spare tire

Convenience

Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Windows

Rear Defrost

Media / Nav / Comm

Satellite Radio
Auxiliary Audio Input

Seating

Split Bench Seat
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar

Comfort

A/C
Adjustable Steering Wheel

Additional Features

Telematics
MP3 Capability
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Requires Subscription

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Fine Ride Auto Sales Ltd

Fine Ride Auto Sales Ltd

3000 Main St, West Saint Paul, MB R2V 4T4

Call Dealer

1-855-854-XXXX

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1-855-854-3300

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$21,975

+ taxes & licensing>

Fine Ride Auto Sales Ltd

1-855-854-3300

2020 Buick Encore