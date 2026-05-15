$21,975+ taxes & licensing
2020 Buick Encore
Sport Touring
2020 Buick Encore
Sport Touring
Location
Fine Ride Auto Sales Ltd
3000 Main St, West Saint Paul, MB R2V 4T4
1-855-854-3300
$21,975
+ taxes & licensing
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Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Mileage 99,000 KM
Vehicle Description
2020 Buick Encore Sport Touring AWD
1.4LTR 4cyl turbo
ONLY 99,000kms!
A/C
Telescopic tilt steering
Cruise
Power windows
Power locks
Power mirrors
Power seat (driver's)
5 passengers
AM/FM radio
INTELLINK / Bluetooth
Factory remote starter
Back up camera
Alloy wheels
Fog lights
Sunroof
Economical transportation!
$21,975 Safetied
Financing and Warranty Available at Fine Ride Auto Sales Ltd
www.FineRideAutoSales.ca
Call: 204-415-3300 or 1-855-854-3300
Text: 204-226-1790
View in person at: Unit 3-3000 Main Street
DLR# 4614
**Plus applicable taxes**
***NEW SUMMER HOURS EFFECTIVE MAY 15, 2026***
Monday 9am to 6pm
Tuesday 9am to 6pm
Wednesday 9am to 8pm
Thursday 9am to 6pm
Friday 9am to 6pm
Saturday CLOSED
Sunday CLOSED
Vehicle Features
Safety
Interior
Power Options
Mechanical
Exterior
Convenience
Windows
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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Fine Ride Auto Sales Ltd
Call Dealer
1-855-854-XXXX(click to show)
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1-855-854-3300