$CALL+ taxes & licensing
Make it Yours
2017 Honda Ridgeline
4WD Crew Cab Touring
2017 Honda Ridgeline
4WD Crew Cab Touring
Location
Platinum Auto Sales Inc.
240 Transport Rd, Winnipeg, MB R2C 2Z2
204-688-1001
$CALL
+ taxes & licensing
Actions
Used
183,768KM
Excellent Condition
VIN 5FPYK3F78HB503993
Vehicle Details
- Exterior Colour Gray
- Interior Colour Gray
- Body Style Pickup Truck
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Stock # 1710
- Mileage 183,768 KM
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Trailer Hitch
Push Button Start
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Lane Departure Warning
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Lane Departure Assist
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist
Exterior
Fog Lights
Heated Mirrors
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass
Temporary spare tire
Interior
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Power Options
Power Mirrors
Power Windows
Power Driver's Seat
Power Passenger Seat
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Navigation System
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
HD Radio
SiriusXM Radio
Apple CarPlay
Seating
Leather Seats
Quads / Captains
Split Rear Seat
Cooled Seats
Air Conditioned Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)
Warranty
Warranty Available
Comfort
Climate Control
Convenience
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Powertrain
Locking/Limited Slip Differential
Additional Features
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Pre-Collision System
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From Platinum Auto Sales Inc.
2021 Cadillac Escalade Sport 109,666 KM $CALL + tax & lic
2022 Ford F-150 XLT 5.0L FX4 Package 141,563 KM $39,756 + tax & lic
2022 Nissan Sentra SV 2.0L 60,850 KM $20,599 + tax & lic
Email Platinum Auto Sales Inc.
This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Platinum Auto Sales Inc.
240 Transport Rd, Winnipeg, MB R2C 2Z2
Call Dealer
204-688-XXXX(click to show)
$CALL
+ taxes & licensing>
Platinum Auto Sales Inc.
204-688-1001
2017 Honda Ridgeline