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2017 Honda Ridgeline

183,768 KM

Details Features

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2017 Honda Ridgeline

4WD Crew Cab Touring

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14530812

2017 Honda Ridgeline

4WD Crew Cab Touring

Location

Platinum Auto Sales Inc.

240 Transport Rd, Winnipeg, MB R2C 2Z2

204-688-1001

  1. 1785540154922
  2. 1785540155522
  3. 1785540155969
  4. 1785540156439
  5. 1785540156912
  6. 1785540157391
  7. 1785540157848
  8. 1785540158298
  9. 1785540158736
  10. 1785540159198
  11. 1785540159673
  12. 1785540160122
  13. 1785540160560
  14. 1785540160987
  15. 1785540161410
  16. 1785540161825
  17. 1785540162238
  18. 1785540162663
  19. 1785540163083
  20. 1785540163515
  21. 1785540163945
  22. 1785540164372
  23. 1785540164821
  24. 1785540165263
  25. 1785540165763
  26. 1785540166197
  27. 1785540166648
  28. 1785540167063
  29. 1785540167491
  30. 1785540167919
  31. 1785540168344
  32. 1785540168892
  33. 1785540169308
  34. 1785540169745
  35. 1785540170179
  36. 1785540170637
  37. 1785540171073
  38. 1785540171493
  39. 1785540171949
  40. 1785540172358
  41. 1785540172787
  42. 1785540173226
  43. 1785540173637
  44. 1785540174062
  45. 1785540174492
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Used
183,768KM
Excellent Condition
VIN 5FPYK3F78HB503993

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Gray
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Stock # 1710
  • Mileage 183,768 KM

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Trailer Hitch
Push Button Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Lane Departure Warning
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Lane Departure Assist
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist

Exterior

Fog Lights
Heated Mirrors
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass
Temporary spare tire

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Driver's Seat
Power Passenger Seat

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Navigation System
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
HD Radio
SiriusXM Radio
Apple CarPlay

Seating

Leather Seats
Quads / Captains
Split Rear Seat
Cooled Seats
Air Conditioned Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)

Warranty

Warranty Available

Comfort

Climate Control

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory

Powertrain

Locking/Limited Slip Differential

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Pre-Collision System

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Email Platinum Auto Sales Inc.

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Platinum Auto Sales Inc.

Platinum Auto Sales Inc.

240 Transport Rd, Winnipeg, MB R2C 2Z2

Call Dealer

204-688-XXXX

(click to show)

204-688-1001

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Platinum Auto Sales Inc.

204-688-1001

2017 Honda Ridgeline