$73,995+ taxes & licensing
2024 Cadillac LYRIQ
Sport
Location
Gauthier Cadillac GMC Buick
2400 McPhillips St, Winnipeg, MB R2V 4J6
877-884-1415
Used
8,288KM
VIN 1GYKPVRL1RZ116227
Vehicle Details
- Exterior Colour Silver
- Fuel Type Electric
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Stock # T25219A
- Mileage 8,288 KM
Vehicle Features
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Passenger Air Bag On/Off Switch
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Lane Departure Warning
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist
Evasion Assist
Interior
Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Adaptive Cruise Control
Navigation System
Heated Steering Wheel
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Floor mats
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
WiFi Hotspot
Smart Device Integration
Power Options
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Mirror(s)
Media / Nav / Comm
Premium Sound System
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
Mechanical
4-Wheel Disc Brakes
Rear Wheel Drive
Electric Motor
Windows
Panoramic Roof
Exterior
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers
Tires - Front Performance
Tires - Rear Performance
Convenience
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Comfort
Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C
Seating
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)
Additional Features
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
MP3 Capability
Premium Synthetic Seats
Automatic Highbeams
Bluetooth Connection
Headlights-Auto-Leveling
Seat-Massage
Automatic Parking
Generic Sun/Moonroof
Driver Restriction Features
Rear Collision Mitigation
Requires Subscription
Front collision mitigation
Driver Monitoring
Cruise Control Steering Assist
Aerial View Display System
Front Collision Warning
Nickel Cobalt Manganese Traction Battery
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
