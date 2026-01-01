$33,388+ taxes & licensing
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2023 Toyota RAV4
LE
2023 Toyota RAV4
LE
Location
Acadia Toyota
22 Baig Blvd, Moncton, NB E1E 1C8
506-857-8611
$33,388
+ taxes & licensing
Actions
Used
20,192KM
VIN 2T3B1RFV8PC375963
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 20,192 KM
Vehicle Features
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist
Exterior
Heated Mirrors
Automatic Headlights
Privacy Glass
Steel Wheels
Temporary spare tire
Power Options
Power Windows
Power Mirror(s)
Interior
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Adaptive Cruise Control
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Floor mats
Rear Bench Seat
WiFi Hotspot
Smart Device Integration
Mechanical
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Convenience
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Windows
Rear Defrost
Media / Nav / Comm
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
Seating
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)
Comfort
A/C
Adjustable Steering Wheel
Additional Features
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
MP3 Capability
Knee Air Bag
Automatic Highbeams
Bluetooth Connection
Led Headlights
Requires Subscription
Front collision mitigation
Cruise Control Steering Assist
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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Acadia Toyota
22 Baig Blvd, Moncton, NB E1E 1C8
Call Dealer
506-857-XXXX(click to show)
$33,388
+ taxes & licensing>
Acadia Toyota
506-857-8611
2023 Toyota RAV4